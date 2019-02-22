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Мадуро согласился принять гумпомощь от ЕС на €2 млрд
22 февраля 2019, 04:54 • 75 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он и его правительство приняли предложение принять гуманитарную помощь Евросоюза на общую сумму в два миллиарда евро.
Напомним, что ранее власти Венесуэлы отказались принимать собранную на границах страны гуманитарную помощь на общую сумму в два миллиарда евро. В то же время на ее прибытии в страну настаивала оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо.
При этом политические противники Мадуро утверждали, что сейчас на грани голодной смерти в Венесуэле находятся порядка 250-300 тысяч человек.
Трансляция обращения Мадуро, в котором он согласился принять гуманитарную помощь Евросоюза, транслировалось через Periscope. По его словам, данное решение было принято по итогам встречи вице-президента Венесуэлы Делси Родригес с представителями ЕС.
"Вице-президент провела важную встречу с контактной группой ЕС и приняла предложение о финансировании на два миллиарда евро по части технической гуманитарной помощи через систему ООН", — сказал Мадуро.
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