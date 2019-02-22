Мадуро приказал солдатам на границе стрелять на поражение — СМИ

Президент Николас Мадуро приказал венесуэльским военнослужащим стрелять на поражение в случае любых попыток прорвать государственную границу "представителями других государств". Об этом сообщает венесуэльское издание El Caracas.

Напомним, что в январе на фоне общественных выступлений против правительства страны и ее президента Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя новым главой Боливарианской республики. Его притязания на властные полномочия поддержали США и ряд других государств.

Сейчас международные союзники венесуэльской оппозиции намереваются направить в страну груз гуманитарной помощи. Правительство Мадуро заявило, что трактует данную акцию как провокацию и не намеренно открывать свою границу для каких-либо конвоев.

В частности, в настоящее время венесуэльские солдаты блокируют границу страны с Бразилией. Именно к ним был обращен приказ Мадуро.