«Люди любили это место»: глава района в Челябинской области осушил водохранилище назло предпринимателю-рыболову

Глава Кизильского района Челябинской области Александр Селезнёв дважды осушал водохранилище на реке Казенщина, чтобы помешать рыбачить местному бизнесмену Александру Долгову. Причём если в первый раз действия чиновника привели к гибели рыбы, то во второй была повреждена дамба водоёма. 15 февраля Селезнёву предъявили обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

55-летний предприниматель и депутат Зингейского сельского поселения в Челябинской области Александр Долгов несколько лет занимался рыбной ловлей на водохранилище реки Казенщина, имея на это соответствующую лицензию. По словам бизнесмена, он собирался участвовать в аукционе на право арендовать водоём, чтобы заниматься развитием аквакультуры.

Однако эти планам не суждено было сбыться. В 2015 году Кизильский район возглавил новый руководитель Александр Селезнёв. Он, по словам Долгова, якобы потребовал платить деньги за аренду дамбы.

«Меня пригласили на разговор. Селезнёв сказал, что я давно занимаюсь водоёмом, и потребовал, чтобы я вдобавок арендовал установленную на водохранилище дамбу. Предшественник Селезнёва принял дамбу в собственность района как бесхозную. Но Селезнёв решил на этом заработать», — рассказал RT Долгов.

За аренду 400-метровой дамбы, официально находящейся в собственности Кизильского района, Селезнёв потребовал 192 тыс. рублей в год. По словам Долгова, даже выловив и продав всю рыбу из водоёма, он бы не оправдал таких трат.

Когда предприниматель отказался платить, местные чиновники придумали оригинальный способ досадить Долгову — они начали спускать из водохранилища воду.

Первый раз это произошло в сентябре 2016 года. Предприниматель решил не мириться с этой ситуацией и начал писать жалобы в природоохранную прокуратуру, губернатору и депутатам Госдумы.

Гибель водохранилища

Однако в 2016 году водохранилище было полностью осушено, а большая часть рыбы в водоёме погибла.

«Часть рыбы осталась в лужицах и вскоре погибла, карась закопался, а ту рыбу, которая не закопалась, местные растащили. Я считаю, что ущерб государству был значительным. Государство пострадало из-за действий чиновников», — говорит предприниматель.

Он добавил, что за осушение водохранилища районную администрацию дважды штрафовало Министерство экологической безопасности. Впрочем, несмотря на губительные последствия действий чиновников для фауны водоёма, санкции были смехотворными: 10 тыс. рублей в 2016 году и 15 тыс. рублей — в 2017-м.

В марте 2017 года Александр Долгов узнал, что на водохранилище наконец объявлен аукцион. Он поспешил собрать все необходимые документы и выиграл право арендовать водоём в течение 25 лет. Предприниматель рассказал, что собирался заново зарыблять водохранилище, однако конфликт с районными властями не был исчерпан, они продолжили осушать водоём.

Война за задвижку

Во время половодья в апреле 2017 года, когда Долгов получил право арендовать водоём, водохранилище было полным. Но по указанию главы Кизильского района Александра Селезнёва задвижку на дамбе вначале открыли, а затем и сломали.

«Они ломали задвижку так, чтобы её невозможно было закрыть, но я всё равно закрывал — находил способ добраться до винта, восстанавливал и закрывал. Знаете, русский мужик и из топора может что угодно сварить. Там надо было спуститься на два метра в колодец, привернуть что-то или приварить, так что я справлялся», — вспоминает Долгов.

Параллельно он вновь пожаловался на ситуацию с водохранилищем во все компетентные органы, включая Генпрокуратуру и Следственный комитет. В июне 2017 года прокурор назначил собрание по поводу задвижки на дамбе. Помимо чиновников на ту встречу, по словам Долгова, пришли около 80 местных жителей, неравнодушных к водоёму.

«Этот пруд — он ведь пригоден для купания, там местные тоже рыбачат, отдыхают! Там красиво, с 1967 года этот пруд здесь был! И люди любили это место», — отмечает предприниматель.

Однако после проверки ситуация только обострилась: Селезнёв выставил у колодца с задвижкой круглосуточную охрану, которую убрали, только когда водоём полностью опустел.

Уголовное дело

В 2018 году в отношении Александра Селезнёва было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Прокурорская проверка выявила признаки преступления должностных лиц.

Как сообщил RT прокурор Кизильского района Алексей Глазков, после проверки материалы направили в Следственный комитет, который и возбудил уголовное дело.

Долгов, в свою очередь, рассказал, что дело пытались прекратить, а расследование начало продвигаться лишь после того, как он обратился напрямую в Генпрокуратуру.

Он также добился, чтобы заместитель председателя СК РФ Илья Лазутов взял дело под свой личный контроль.

«15 февраля 2019 года главе Кизильского района Челябинской области Александру Селезнёву было предъявлено обвинение», — сообщил RT прокурор Кизильского района Алексей Глазков.

«Это связано с осушением водоёма в июне 2017 года. Тогда мы организовали общенадзорную проверку и нашли признаки преступления должностных лиц. Ему не избиралась мера пресечения, Селезнёв продолжает выполнять функции главы района. Обвинение предъявил Следственный комитет», — пояснил прокурор.

По словам Долгова, в СК оценивают предполагаемый ущерб от осушения водохранилища как минимум в 1,75 млн рублей. Развитие аквакультуры водоёма, которым не дали заниматься предпринимателю, также предполагало создание новых рабочих мест, которых так не хватает в сельской местности.

Сам глава района для комментариев был недоступен.