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Ляшко вызвал на дебаты Порошенко, Тимошенко и Зеленского

05 февраля 2019, 12:54  •  42 • Украина
Лидер Радикальной партии, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко вызвал на дебаты действующего главу государства Петра Порошенко, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, депутата Верховной рады Юрия Бойко, а также шоумена Владимира Зеленского и экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вызываю всех кандидатов, у которых есть хотя бы 5% — Порошенко, Тимошенко, Бойко, Зеленского, Гриценко, — на прямые дебаты на любом канале», — говорится в сообщении.

По его словам, «шоу одного актера на лояльных каналах уже безумно надоели людям».

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.

4 февраля сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вновь лидируют в президентском рейтинге на Украине. Отмечается, что Зеленского готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Тимошенко поддерживают 19,2% таких опрошенных.

На третьем месте рейтинга находится действующий президент Украины Пётр Порошенко с 14,8%.

Согласно январскому опросу, за Ляшко не готовы проголосовать 22,8% украинцев.

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН рассказал о шансах кандидатов в президенты страны. 

По его мнению, наиболее высоки шансы у Зеленского, Тимошенко, Бойко и Порошенко.

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