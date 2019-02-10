Ляшко обвинил штаб Порошенко в подготовке провокаций

Лидер Радикальной партии Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко заявил, что избирательный штаб Петра Порошенко готовит против него провокации.

«Мне стало известно, что готовятся провокации на моих встречах с людьми. Эту гадость делает штаб Порошенко», — написал он в своём Facebook.

Также Ляшко заявил, что депутаты Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» на «украденные у украинцев деньги» организовывают массовый подкуп избирателей и «грязные провокации».

«Я требую от Порошенко прекратить раскалывать общество и дискредитировать избирательный процесс», — сказал он.

Кроме того, Ляшко призвал других кандидатов объединиться «против насилия на выборах и фальсификаций, которые организует штаб Порошенко».

В конце января Ляшко был выдвинут кандидатом в президенты Украины.