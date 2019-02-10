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Ляшко обвинил штаб Порошенко в подготовке провокаций
10 февраля 2019, 16:24 • 124 • Украина
Лидер Радикальной партии Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко заявил, что избирательный штаб Петра Порошенко готовит против него провокации.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Мне стало известно, что готовятся провокации на моих встречах с людьми. Эту гадость делает штаб Порошенко», — написал он в своём Facebook.
Также Ляшко заявил, что депутаты Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» на «украденные у украинцев деньги» организовывают массовый подкуп избирателей и «грязные провокации».
«Я требую от Порошенко прекратить раскалывать общество и дискредитировать избирательный процесс», — сказал он.
Кроме того, Ляшко призвал других кандидатов объединиться «против насилия на выборах и фальсификаций, которые организует штаб Порошенко».
В конце января Ляшко был выдвинут кандидатом в президенты Украины.
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