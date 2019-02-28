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Луценко: оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России

28 февраля 2019, 23:09  •  85 • Украина
Оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России, заявил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
 
РИА Новости
 

«Все понимают, что старая советская техника нуждается в ремонте… Поэтому, конечно, оборонный комплекс нуждается в запасных частях из России и бывших стран Варшавского договора», — сказал Луценко в эфире телеканала «Прямой».

В декабре 2018 года руководитель компании «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») Евгений Кравцов заявил, что государственное предприятие остро нуждается в замещении запчастей российского производства.

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