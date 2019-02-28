Луценко: оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России

Оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России, заявил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Все понимают, что старая советская техника нуждается в ремонте… Поэтому, конечно, оборонный комплекс нуждается в запасных частях из России и бывших стран Варшавского договора», — сказал Луценко в эфире телеканала «Прямой».

В декабре 2018 года руководитель компании «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») Евгений Кравцов заявил, что государственное предприятие остро нуждается в замещении запчастей российского производства.