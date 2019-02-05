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Лукашевич прокомментировал планы Порошенко по наблюдателям из России
05 февраля 2019, 22:39 • 128 • Украина
Намерение Киева не допустить наблюдателей из России на выборы президента Украины идёт вразрез с обязательствами по ОБСЕ и международно-правовой практикой, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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«Сегодняшнее агрессивное и неконструктивное заявление президента Украины Порошенко относительно того, что он не пустит ни одного российского наблюдателя на предстоящие выборы президента Украины, ещё раз показывает абсолютное несоответствие слов и дел украинского руководства, которое идёт в разрез не только с обязательствами по ОБСЕ, но и в принципе международно-правовой практикой проведения электоральных процессов и наблюдения за ними, которым, как известно, занимается БДИПЧ ОБСЕ», — заявил он РИА Новости.
По словам дипломата, нагнетание антироссийской риторики используется для наращивания рейтингов в условиях не очень сильного подъёма и поддержки со стороны Украины.
Ранее Порошенко заявлял о планах приказать не впускать в страну российских наблюдателей во время выборов.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал дискриминирующим законопроект Верховной рады, запрещающий допускать наблюдателей из России на выборы президента Украины.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН выразил мнение, что Украину не интересуют ни демократические свободы, ни международное право, ни открытость.
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