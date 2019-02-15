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Лукашевич призвал Запад повлиять на Киев для деэскалации конфликта на Украине
15 февраля 2019, 13:24 • 97 • Украина
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал западные страны повлиять на Киев, чтобы украинские власти предприняли наконец реальные шаги по разрешению внутриукраинского кризиса.
РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел России.
«Призываем наших западных партнёров употребить всё имеющееся влияние на Киев, чтобы побудить его отказаться от неконструктивной, пропагандистской риторики и начать реальные шаги по деэскалации и разрешению внутриукраинского кризиса», — приводятся слова Лукашевича.
Он добавил, что воинственная риторика украинских властей в отношении Донбасса не способствует достижению общенационального согласия.
Ранее Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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