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Лукашевич призвал Запад повлиять на Киев для деэскалации конфликта на Украине

15 февраля 2019, 13:24  •  97 • Украина
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал западные страны повлиять на Киев, чтобы украинские власти предприняли наконец реальные шаги по разрешению внутриукраинского кризиса.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел России. 

«Призываем наших западных партнёров употребить всё имеющееся влияние на Киев, чтобы побудить его отказаться от неконструктивной, пропагандистской риторики и начать реальные шаги по деэскалации и разрешению внутриукраинского кризиса», — приводятся слова Лукашевича.

Он добавил, что воинственная риторика украинских властей в отношении Донбасса не способствует достижению общенационального согласия.

Ранее Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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