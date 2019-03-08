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08 марта 2019, 00:09  •  84 • Украина
Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предпринять конкретные действия по ситуации вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
 
globallookpress.com © Omar Marques / Sopa Images
 

По его словам, притеснения Украинской православной церкви, её верующих и священнослужителей требуют особого внимания со стороны ОБСЕ.

«Рассчитываем на принципиальные публичные оценки и конкретные шаги действующего председательства, генерального секретаря, БДИПЧ, ВКНМ, спецпредставителя по защите прав христиан и, конечно, СММ», — цитирует постпреда РИА Новости.

Ранее в ОБСЕ заявили о пристальном внимании к ситуации с УПЦ на Украине.

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