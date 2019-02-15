Лукашенко запутался в показаниях. "Хоть сейчас объединимся с Россией", но "суверенитет - это святое" - видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко так и не смог определиться, готова ли страна к объединению с Россией, или "суверенитет - это святое" и есть два государства.

Белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление по поводу объединения России и Белоруссии. Он сказал, что готов идти в этом вопросе настолько далеко, насколько к этому готовы сами люди. Видео с этим моментом опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

Ещё в январе 2019 года Лукашенко говорил о том, что об объединении России и Белоруссии речи быть не может. По его словам, на это есть много причин. Теперь же белорусский лидер утверждает, что объединить два государства можно хоть завтра.

"Можем хоть завтра, у нас проблем нет", - сказал Лукашенко на видео.

При этом после он добавил, что суверенитет - это святое и что надо исходить из того, что есть два государства. В итоге так и осталось неясным, возможно ли объединение России и Белоруссии или же нет.

Столь частые встречи Путина и Лукашенко, отмечают эксперты Царьграда, хоть и не заканчивающиеся какими-то знаковыми решениями, тем не менее показывают, что возникающие между Россией и Белоруссией разногласия главы государств стараются решать лично друг с другом.

Также специалисты отмечают, что нужно отдать должное белорусскому президенту, наклоняться, по его собственному выражению, его страна действительно не собирается, ведя в последние пару лет весьма независимую политику. Но и не нужно удивляться, что такие действия рано или поздно вызывают соответствующую реакцию со стороны Кремля. Разумеется, Москве не очень нравится, например, решение о свободном пересечении белорусско-российской границы гражданами других государств. Как и слова Лукашенко «пинает в хвост и гриву» в контексте «покушения России на суверенитет Белоруссии».

Похоже, недовольство «единственным союзником на западном направлении» в России нарастает всё быстрее. За 20 последних лет в экономику Белоруссии были вложены десятки миллиардов долларов, а взамен от Лукашенко лишь многолетние обещания по интеграционным процессам.

За такой срок терпение может лопнуть у кого угодно, тем более что возникает всё больше ситуаций, когда Белоруссия ведёт себя совсем не как союзник. Минск уклоняется от создания военной базы на своей территории в рамках ОДКБ. Сюда же можно отнести непризнание Крыма частью России, а также отказ в поддержке признания независимости Абхазии и Южной Осетии. И это только самые очевидные, лежащие на поверхности вопросы.

Конечно, Минску хочется как можно быстрее уладить те самые «шероховатости», однако белорусскому президенту придётся предложить России что-то более весомое, чем качественные водку и закуски.