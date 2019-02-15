|
Лукашенко запутался в показаниях. "Хоть сейчас объединимся с Россией", но "суверенитет - это святое" - видео
15 февраля 2019, 16:54 • 140 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко так и не смог определиться, готова ли страна к объединению с Россией, или "суверенитет - это святое" и есть два государства.
Белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление по поводу объединения России и Белоруссии. Он сказал, что готов идти в этом вопросе настолько далеко, насколько к этому готовы сами люди. Видео с этим моментом опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Ещё в январе 2019 года Лукашенко говорил о том, что об объединении России и Белоруссии речи быть не может. По его словам, на это есть много причин. Теперь же белорусский лидер утверждает, что объединить два государства можно хоть завтра.
При этом после он добавил, что суверенитет - это святое и что надо исходить из того, что есть два государства. В итоге так и осталось неясным, возможно ли объединение России и Белоруссии или же нет.
Столь частые встречи Путина и Лукашенко, отмечают эксперты Царьграда, хоть и не заканчивающиеся какими-то знаковыми решениями, тем не менее показывают, что возникающие между Россией и Белоруссией разногласия главы государств стараются решать лично друг с другом.
Также специалисты отмечают, что нужно отдать должное белорусскому президенту, наклоняться, по его собственному выражению, его страна действительно не собирается, ведя в последние пару лет весьма независимую политику. Но и не нужно удивляться, что такие действия рано или поздно вызывают соответствующую реакцию со стороны Кремля. Разумеется, Москве не очень нравится, например, решение о свободном пересечении белорусско-российской границы гражданами других государств. Как и слова Лукашенко «пинает в хвост и гриву» в контексте «покушения России на суверенитет Белоруссии».
Похоже, недовольство «единственным союзником на западном направлении» в России нарастает всё быстрее. За 20 последних лет в экономику Белоруссии были вложены десятки миллиардов долларов, а взамен от Лукашенко лишь многолетние обещания по интеграционным процессам.
За такой срок терпение может лопнуть у кого угодно, тем более что возникает всё больше ситуаций, когда Белоруссия ведёт себя совсем не как союзник. Минск уклоняется от создания военной базы на своей территории в рамках ОДКБ. Сюда же можно отнести непризнание Крыма частью России, а также отказ в поддержке признания независимости Абхазии и Южной Осетии. И это только самые очевидные, лежащие на поверхности вопросы.
Конечно, Минску хочется как можно быстрее уладить те самые «шероховатости», однако белорусскому президенту придётся предложить России что-то более весомое, чем качественные водку и закуски.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
140
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2019, 10:08
|
08 февраля 2019, 22:09
|
08 февраля 2019, 17:24
|
11 февраля 2019, 08:54
|
10 февраля 2019, 03:39
|
09 февраля 2019, 17:54
|
08 февраля 2019, 22:24