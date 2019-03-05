Лукашенко: Россия сама бросила Белоруссию в объятия Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Москву в истерике по поводу сотрудничества Минска с Вашингтоном. При этом он добавил, что Россия сама бросает Белоруссию в объятия Запада. Ранее Минск отменил ограничение на дипломатов США, действовавшее 11 лет.

Заявление прозвучало во вторник, 5 марта, на совещании по вопросам сотрудничества с европейскими организациями. Лукашенко пожаловался на то, что Россия вводит против Белоруссии различные ограничения, называет Минск "нахлебником" и вообще всячески выдавливает. А сотрудничество Белоруссии с Западом вызывает у Москвы истерику и "некую аллергию", добавил белорусский лидер.

"Спрашивается, чего вы истерите?" - заявил Лукашенко на совещании, обращаясь к России, представителей которой в зале не было. Его слова приводит агентство "БелТА".

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия находится "в эпицентре событий - в центре Европы", поэтому обязана постоянно "вертеть головой". В этой связи упреки России о развороте Минска на Запад президент Белоруссии считает неуместными.

Напомним, что экономические разногласия между Москвой и Минском начались после того, как власти Белоруссии захотели компенсаций убытков, связанных с налоговым маневром в России.