Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Киеве назвали Россию главной террористической угрозой для Украины
В Госдуме прокомментировали визит замгоссекретаря США на Украину
Почему США с Британией никогда не вернут Маврикию архипелаг Чагос
Путин потребовал от госбанков снизить ставку по ипотеке
Главная / Политика

Лукашенко: Россия сама бросила Белоруссию в объятия Запада

05 марта 2019, 17:09  •  96 • Политика
Президент Александр Лукашенко заявил, что Россия сама бросает Белоруссию в объятия Запада, и обвинил Москву в истерике.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Москву в истерике по поводу сотрудничества Минска с Вашингтоном. При этом он добавил, что Россия сама бросает Белоруссию в объятия Запада. Ранее Минск отменил ограничение на дипломатов США, действовавшее 11 лет.
Заявление прозвучало во вторник, 5 марта, на совещании по вопросам сотрудничества с европейскими организациями. Лукашенко пожаловался на то, что Россия вводит против Белоруссии различные ограничения, называет Минск "нахлебником" и вообще всячески выдавливает. А сотрудничество Белоруссии с Западом вызывает у Москвы истерику и "некую аллергию", добавил белорусский лидер.
"Спрашивается, чего вы истерите?" - заявил Лукашенко на совещании, обращаясь к России, представителей которой в зале не было. Его слова приводит агентство "БелТА".
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия находится "в эпицентре событий - в центре Европы", поэтому обязана постоянно "вертеть головой". В этой связи упреки России о развороте Минска на Запад президент Белоруссии считает неуместными.
Напомним, что экономические разногласия между Москвой и Минском начались после того, как власти Белоруссии захотели компенсаций убытков, связанных с налоговым маневром в России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 17:09
Лукашенко: Россия сама бросила Белоруссию в объятия Запада
05 марта 2019, 17:09
"Не можем, не примем, ну тогда и не надо": Лукашенко о "переполохе" с интеграцией в Россию
05 марта 2019, 04:09
Франция предлагает коренным образом пересмотреть Шенгенскую систему и создать общую полицию
Загрузка...
05 марта 2019, 13:54
"Много тратят на оборону": На Украине нашли "универсальное" оправдание своему провалу в рейтинге влиятельных стран
05 марта 2019, 10:39
Американский судебный процесс "демократы против РФ" может остаться без ответчиков
04 марта 2019, 18:24
Всемирный банк и G7 констатировали "крупное поражение" Украины перед коррупцией
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии
26 февраля 2019, 19:09
«Второй перевал Дятлова»: как в 1973 году при странных обстоятельствах в горах Кольского полуострова погибли туристы
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
03 марта 2019, 00:09
В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
03 марта 2019, 16:24
«Огласим весь список»: министр Венесуэлы посмеялся над США
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.