Лукашенко разозлил разговор с Медведевым об Абхазии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов был признать в 2008 году независимость Абхазии, однако Москва не дала гарантий покрытия убытков в случае введения западных санкций. Кроме того, его разозлил разговор с Дмитрием Медведевым.

Белорусская сторона готова была признать независимость Абхазии. Об этом на пресс-конференции заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Проблема заключалась в том, что бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана угрожал Минску введением санкций. Однако российская сторона не дала белорусской стороне гарантий покрытия убытков.

Апофеозом же стал разговор Лукашенко с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, который переадресовал экономический вопрос занимавшему тогда пост премьер-министра Владимиру Путину.

"Если вы не можете этот вопрос решить, отсылаете к премьер-министру, что он должен, тогда о чём мне с вами разговаривать? Зачем вы меня упрекаете, что я где-то кого-то не признал", - возмутился белорусский лидер.