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Лукашенко доказал свою верность реакцией на ракеты США в Европе - эксперт
23 февраля 2019, 03:39 • 65 • Политика
Политолог Олег Бондаренко отметил, что своей реакцией на решение США о выходе из ДРСМД, за которым может последовать размещение их ракет в Европе, Александр Лукашенко доказал свою верность России.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Минск вместе с Москвой будут вынуждены принять ответные меры, если Вашингтон, выйдя из Договора РСМД, разместит свои ракеты в Европе. Эксперт напомнил, что Белоруссия вместе с Россией, Казахстаном, Арменией и другими странами является активным членом ОДКБ.
Кроме того, Россия и Белоруссия входят в Союзное государство. Поэтому, по словам Бондаренко, та позиция в вопросе размещения американских ракет на территории Европы, которую занял белорусский лидер, является абсолютно закономерной.
"Лукашенко показывает себя настоящим союзником России. Кто бы что ни говорил", – констатировал политолог в беседе с корреспондентом Nation News.
Напомним, что в своем выступлении президент Белоруссии подчеркнул, что одним из самых худших сценариев будет размещение Вашингтоном своих ракет на территории Украины.
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