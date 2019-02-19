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Лобстеры и 20-килограммовая форель: Российский эмигрант рассказал, как питаются во время "продовольственного кризиса" в Венесуэле

19 февраля 2019, 11:54  •  118 • В мире
Экс-петербуржец рассказал, как ему живется в Венесуэле последние восемь лет. Эмигрант описал, чем питается в "продовольственный кризис" в Боливарианской Республике. Его рацион состоит из хамона за $15, 20-килограммовой форели свежего улова и лобстеров.
Один из российских жителей перебрался на ПМЖ в Венесуэлу несколько лет назад. В связи с тем, что в Сети много вбросов о быте рядовых венесуэльцев, он решил рассказать о своей реальной повседневной жизни в южноамериканском государстве.
На сервисе Pikabu пользователь HonestTale описал множество аспектов своей жизни.
Мужчина прибыл на остров Маргарита 8 лет назад в возрасте 27 лет из Петербурга (президентом страны тогда был Уго Чавес - прим. ред.). Первое впечатление было у нашего героя следующее: доехав на арендованной машине до заправки, с трудом нашёл мелочь, чтобы расплатиться.
"Да, бензин тут бесплатный", - заключил мигрант.
Больше всего жителя России радовали море, прекрасный климат, остров Маргарита, 350 солнечных дней в году и постоянные +27.
В доступе было сколько угодно пива, лобстеров, рыбы.
"Социалистический рай закончился как-то резко и неожиданно. Инфляция в миллион процентов, дефицит, национальная гвардия, потрошащая предпринимателей на предмет спекулятивных товаров, преступность - все это нарисовалась тут в последние года три", - разочарованно пишет рассказчик.
Первым пропало пиво, констатирует мужчина.
"Как же живётся в стране сейчас? Я бы выразил это одним словом "ДИКО"! Я живу не в охраняемом поселке, и поэтому наличие дома оружия - это необходимость", - рассказывает переселенец.
Мужчина прикладывает фотографию револьвера на своей прикроватной тумбе.
Грустные сообщения на этом заканчиваются. Далее автор пишет, что в стране нормально функционируют кинотеатры, концерты, аквапарки, бары и рестораны. Цены примерно раза в полтора-два раза ниже, чем в России.
Рыбалка представляет из себя вытягивание двадцатикилограммовых форелин, барракуд, кинг-фишей и дорады по 50 кг.
"Дайвинг, подводная охота - все это в избытке", - описывает свою жизнь экс-петербуржец.
Основной рацион - хамон, пармезан, рыба, лобстеры, мидии и прочее.
Автор пока не планирует уезжать из страны и надеется, что ситуация стабилизируется.

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