Агентство по энергетике Сербии одобрило проект строительства ветки «Турецкого потока». Об этом заявил министр горного дела и энергетики страны Александр Антич. По его словам, реализация проекта должна стартовать в начале апреля. Глава МИД республики Ивица Дачич также заметил, что Белград нацелен на расширение газотранспортной инфраструктуры государства. Эксперты отмечают, что строительство газопровода положительно скажется на экономике Сербии, превратив её в страну-транзитёра. В то же время аналитики считают, что на Болгарию и Сербию будут оказывать давление США и ряд стран ЕС, которые выступают против российских газовых проектов.

Официальные власти Белграда дали добро на строительство сербской ветки магистрального трубопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич.

«Агентство по энергетике Республики Сербия 5 марта приняло окончательное решение и положительно ответило на заявление Gastrans по реализации проекта», — заявил он.

Сербский министр также сообщил, что строительство планируется начать уже в апреле.

Gastrans является сербско-российским предприятием, которое отвечает за прокладку ветки для транспортировки газа из Болгарии до Венгрии. Протяжённость ответвления составит порядка 470 км, по нему будет проходить почти 14 млрд кубометров газа в год. Поставки по сербскому участку «Турецкого потока» должны стартовать до начала мая 2020 года.

Наряду с этим глава МИД Сербии Ивица Дачич заметил, что расширение газотранспортной инфраструктуры является основной задачей Белграда.

«Но чтобы это произошло, газ должен дойти до Сербии, это значит, что завершится проект «Турецкий поток», который когда-то назывался «Южный поток», — сказал Дачич на совместной пресс-конференции с вице-премьером РФ Юрием Борисовым по результатам 17-го пленарного заседания российско-сербской межправительственной комиссии.

Напомним, что строительство газопровода «Турецкий поток» из Краснодарского края в европейскую часть Турции началось в мае 2017 года. Совокупная мощность двух ниток трубопровода — 31,5 млрд кубометров газа в год. При этом одна нитка предназначена для турецких потребителей, а вторая — для стран юго-востока Европы.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов назвал болгарских политиков, выступающих против «Турецкого потока», предателями национальных интересов. Он также сообщил, что Европейская комиссия предварительно одобрила инициативу строительства в республике газораспределительного центра «Балкан».

В конце января в Болгарии завершился аукцион на право строительства участка газопровода на территории страны. Победителем стал оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз», стоимость проекта оценивается примерно в €1,4 млрд.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время официальной встречи в Софии

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

«Сербии не интересны обещания Запада»

Реализация проекта по строительству ветки «Турецкого потока» станет хорошим подспорьем для экономики Сербии, заметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Наряду с этим он добавил, что Белград сможет рассчитывать на определённые скидки на поставки газа из РФ.

«Для сербов повышаются возможности газоснабжения, потому что газ пойдёт по новой ветке и, соответственно, будет приходить в Сербию из Болгарии. Плюс это доходы от транзита, потому что «Газпром» будет платить Сербии за транзит газа, тогда как сейчас Сербия не является транзитёром. В своё время из-за Болгарии была упущена ещё большая прибыль, когда должен был быть осуществлён «Южный поток». Но и сейчас тоже неплохие деньги, поэтому сербы двумя руками за. Плюс они смогут договориться с «Газпромом» ещё и о газификации самой Сербии», — подчеркнул эксперт.

Он также призвал не забывать, что последует давление со стороны «недовольных» этим проектом, в первую очередь Соединённых Штатов Америки.

«Мы помним, как они убивали «Южный поток». Большое давление будет на Болгарию, поскольку она первая в пути газопровода, сербы же постоянно находятся под давлением США и Брюсселя. Но пример с Болгарией показал, что если ты откажешься от российского газа, тебе ничего не дадут взамен, а угрозы так и остаются на бумаге. Либо ты получаешь надёжную систему газоснабжения и деньги за транзит, либо остаёшься с угрозами или пряниками, которые только обещают», — указал собеседник RT.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов также подчеркнул, что Соединённые Штаты уже не скрывают своё давление на энергетические проекты «из России в Европу».

«Окончательная точка будет поставлена, когда газопровод будет построен и заработает. Разрешение — это хорошо, лучше когда оно есть, чем когда его нет. Однако и на «Южный поток» давали разрешения и Болгария, и Сербия, но когда дело дошло до реального строительства, оно так и не началось. Что касается преимуществ для Сербии, то это увеличение количества рабочих мест, налоги», — подчеркнул он в беседе с RT.