Лево руля: Берни Сандерс намерен баллотироваться на пост президента США в 2020 году

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о намерении участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2020 году. Несмотря на преклонный возраст, Сандерс популярен среди американской молодёжи из-за открытой приверженности социал-демократическим идеалам. Он уже выдвигал свою кандидатуру на выборах 2016 года, однако тогда проиграл во внутрипартийной борьбе Хиллари Клинтон. Как выяснилось позднее, национальный комитет демократов изначально предвзято относился к Сандерсу. Эксперты полагают, что, несмотря на растущий в США запрос на левые идеи, Берни Сандерс вряд ли станет единым кандидатом от Демократической партии и в 2020 году.

Сенатор-демократ Берни Сандерс заявил, что намерен бороться за пост президента США на выборах 2020 года. Об этом политик сказал в эфире Общественного радио Вермонта (VPR) — штата, который он представляет в верхней палате конгресса США.

«Я хотел, чтобы об этом в первую очередь узнали жители штата Вермонт. Я обещаю, что, отправившись по стране, я возьму с собой ценности, которыми мы все в Вермонте гордимся: веру в справедливость, общественный дух, народную инициативу — вот с чем я поеду по всей стране», — заявил Сандерс.

В качестве приоритетов сенатор назвал повышение минимального размера оплаты труда, общедоступное здравоохранение и бесплатное высшее образование в государственных вузах. Также Сандерс обещает бороться с расизмом и реформировать миграционное законодательство.

Дональда Трампа сенатор назвал «позором» Соединённых Штатов.

«Я считаю, что он патологический лжец. Я также считаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб; человек, который набирает дешёвые политические очки за счёт нападок на меньшинства, в особенности на нелегальных иммигрантов», — подчеркнул Сандерс.

Демократический социалист

Берни Сандерс пользуется популярностью среди американской молодёжи благодаря тому, что открыто причисляет себя к политикам социал-демократического толка и симпатизирует левым идеям, которые набирают популярность в США. В 2017 году опрос социологической службы YouGov показал, что 44% американцев, родившихся в 1980—1990-х годах, предпочли бы жить в социалистической стране.

Ещё в 1988 году, будучи мэром города Бёрлингтон, Сандерс в составе делегации США приехал в СССР налаживать отношения между двумя государствами. Рабочую поездку политик решил совместить с медовым месяцем: больше недели Сандерс с супругой провели в Ярославле.

Этот факт биографии Сандерсу впоследствии во время дебатов припомнил сенатор-республиканец Линдси Грэм, язвительно отметив, что демократ «ездил в Советский Союз на медовый месяц и, похоже, так оттуда и не вернулся».

Рост популярности левых политиков был отмечен и президентом Дональдом Трампом во время его ежегодного обращения к членам конгресса США.

«У нас вызывают беспокойство вновь раздающиеся в нашей стране призывы пойти по пути социализма. Америка была основана на принципах свободы и независимости, а не государственного контроля, принуждения и деспотии. Мы рождены свободными — такими и останемся», — заявил Трамп.

Эти слова были встречены одобрительными аплодисментами, а члены Республиканской партии принялись скандировать: «США! США!». В то же время телетрансляции демонстрировали Сандерса, сидящего в зале с недовольным выражением лица.

Левый запрос

Популярность Сандерса объясняется ростом социального неравенства в Соединённых Штатах, пояснил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Консервативные политики делают карьеру в партийных структурах. А молодёжь, которая приходит в политику из-за своих левых убеждений, формирует массовое движение. Это люди с активной жизненной позицией. Главная причина роста востребованности идей и политиков левого толка — это растущее неравенство в доходах, формирование классового общества, поляризованного по степени богатства, а также идущая полным ходом смена поколений», — отметил он.

Политолог Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, пояснил в беседе с RT, что пик популярности социалистических идей в американских университетах пришёлся на правление администрации Барака Обамы.

«Во времена Рейгана процесс распространения левых идей затормозился из-за холодной войны, а правление Обамы стало своеобразной золотой эпохой университетского социализма», — рассказал Дробницкий.

Кроме того, по словам политолога, Демократическая партия США предпочитает организовывать работу с избирателями по признаку расовой, национальной и гендерной идентичности.

«Из этих людей легко формировать довольно управляемые группы, которые делают то, чего от них хочет демократический истеблишмент», — пояснил он.

Внутренняя борьба

Берни Сандерс уже принимал участие в президентских выборах в 2016 году, однако тогда он проиграл во внутрипартийной борьбе Хиллари Клинтон. Именно она стала кандидатом от Демократической партии.

В 2016 году портал WikiLeaks опубликовал внутренние документы и переписку национального комитета Демократической партии, из которых следовало, что партийная верхушка активно продвигала Клинтон в ущерб Сандерсу, вместо того чтобы утвердить наиболее популярного среди избирателей кандидата.

Хиллари Клинтон и Берни Сандерс во время кампании 2016 года

Reuters

© Brian Snyder

Так, например, национальный комитет Демократической партии во главе с председателем Дебби Вассерман-Шульц специально чинил препятствия для кампании Сандерса, сокращая число телевизионных дебатов между ним и Клинтон и внезапно меняя их расписание. В переписке с подчинёнными и партийными функционерами председатель не скрывала своего неприязненного отношения к сенатору из Вермонта.

В итоге единым кандидатом от демократов стала Клинтон, несмотря на то что, по данным опросов общественного мнения, Сандерс опережал её по популярности.

Этот скандал привёл к отставке всего руководящего состава национального комитета партии. Дебби Вассерман-Шульц на посту главы организации сменила Донна Бразил. В своих мемуарах, которые вышли после выборов, она утверждала, что кампания Клинтон фактически взяла национальный комитет под свой полный контроль ещё за год до начала каких-либо предвыборных мероприятий. В обмен на финансовые вливания из Фонда Клинтонов в комитет функционеры партии передавали ей свою переписку и планы взаимодействия с другими возможными кандидатами.

Один из многих

В новом выборном цикле Сандерсу придётся соревноваться сразу с целым рядом кандидатов от Демократической партии, более популярных и харизматичных, чем бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, считают эксперты.

Так, ожидается, что о своём участии в праймериз скоро объявит бывший вице-президент США Джо Байден — его готовы поддержать многие влиятельные спонсоры партии.

Сенатор Камала Харрис, бывший вице-президент Джо Байден и миллиардер Говард Шульц

Reuters

Кроме того, баллотироваться на пост президента США от демократов намерены пять коллег Сандерса по верхней палате конгресса. В их числе сенатор и бывший генеральный прокурор Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер и личный «враг» Трампа — сенатор Элизабет Уоррен, также популярная среди молодых демократов.

В числе потенциальных кандидатов американские СМИ и аналитики называют и бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга, мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти и пользующегося поддержкой голливудских знаменитостей конгрессмена от штата Техас Роберта О’Рурка.

Кроме того, в качестве независимого кандидата на выборы готов идти миллиардер и бывший председатель совета директоров кофейного гиганта Starbucks Говард Шульц. Целый ряд влиятельных политологов и видных функционеров Демократической партии заявили, что участие в гонке самовыдвиженца с такими внушительными личными ресурсами рассредоточит протестные голоса и обеспечит Дональду Трампу переизбрание на второй срок.

Единый кандидат

Скорее всего, в 2020 году единым кандидатом в президенты от демократов станет политик-женщина, считает Владимир Васильев.

«Основной тематикой кампании Демократической партии остаётся проблема гендерного реванша в отношении Трампа. Американский электорат в большей степени представляют женщины, к тому же они более активны в политическом отношении», — пояснил он в беседе с RT.

Поэтому, отмечает Васильев, наибольший интерес представляет фигура сенатора от Калифорнии Камалы Харрис. По его словам, она может мобилизовать избирателей партии в штатах Западного побережья США.

«Основная проблема политических партий США — мобилизация собственных баз избирателей. Задача кандидата от Демократической партии — мобилизовать большее число сторонников, людей, которые и так голосуют за демократов. Старая модель — утянуть чужих избирателей — уже не работает в Соединённых Штатах», — пояснил эксперт.

Сандерс вряд ли станет единым кандидатом от демократов, отмечает Дмитрий Дробницкий. По его словам, сенатора не поддержит более радикальное крыло партии, а истеблишмент будет опасаться его недостаточной популярности по сравнению с Трампом.