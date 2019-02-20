Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Звезде Instagram Шупетт может достаться все наследие Лагерфельда
СБУ объявила в розыск "офицера ГРУ" из расследования Bellingcat
Зачем Асад стравливает Москву с Анкарой
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападе...
Главная / В мире

Лево руля: Берни Сандерс намерен баллотироваться на пост президента США в 2020 году

20 февраля 2019, 10:24  •  93 • В мире
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о намерении участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2020 году. Несмотря на преклонный возраст, Сандерс популярен среди американской молодёжи из-за открытой приверженности социал-демократическим идеалам. Он уже выдвигал свою кандидатуру на выборах 2016 года, однако тогда проиграл во внутрипартийной борьбе Хиллари Клинтон. Как выяснилось позднее, национальный комитет демократов изначально предвзято относился к Сандерсу. Эксперты полагают, что, несмотря на растущий в США запрос на левые идеи, Берни Сандерс вряд ли станет единым кандидатом от Демократической партии и в 2020 году.
 
Сенатор Берни Сандерс Reuters © Joshua Roberts
 

Сенатор-демократ Берни Сандерс заявил, что намерен бороться за пост президента США на выборах 2020 года. Об этом политик сказал в эфире Общественного радио Вермонта (VPR) — штата, который он представляет в верхней палате конгресса США.

«Я хотел, чтобы об этом в первую очередь узнали жители штата Вермонт. Я обещаю, что, отправившись по стране, я возьму с собой ценности, которыми мы все в Вермонте гордимся: веру в справедливость, общественный дух, народную инициативу — вот с чем я поеду по всей стране», — заявил Сандерс.

В качестве приоритетов сенатор назвал повышение минимального размера оплаты труда, общедоступное здравоохранение и бесплатное высшее образование в государственных вузах. Также Сандерс обещает бороться с расизмом и реформировать миграционное законодательство.

Дональда Трампа сенатор назвал «позором» Соединённых Штатов.

«Я считаю, что он патологический лжец. Я также считаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб; человек, который набирает дешёвые политические очки за счёт нападок на меньшинства, в особенности на нелегальных иммигрантов», — подчеркнул Сандерс.

Демократический социалист

 

Берни Сандерс пользуется популярностью среди американской молодёжи благодаря тому, что открыто причисляет себя к политикам социал-демократического толка и симпатизирует левым идеям, которые набирают популярность в США. В 2017 году опрос социологической службы YouGov показал, что 44% американцев, родившихся в 1980—1990-х годах, предпочли бы жить в социалистической стране.

Ещё в 1988 году, будучи мэром города Бёрлингтон, Сандерс в составе делегации США приехал в СССР налаживать отношения между двумя государствами. Рабочую поездку политик решил совместить с медовым месяцем: больше недели Сандерс с супругой провели в Ярославле.

Этот факт биографии Сандерсу впоследствии во время дебатов припомнил сенатор-республиканец Линдси Грэм, язвительно отметив, что демократ «ездил в Советский Союз на медовый месяц и, похоже, так оттуда и не вернулся».

Рост популярности левых политиков был отмечен и президентом Дональдом Трампом во время его ежегодного обращения к членам конгресса США.

«У нас вызывают беспокойство вновь раздающиеся в нашей стране призывы пойти по пути социализма. Америка была основана на принципах свободы и независимости, а не государственного контроля, принуждения и деспотии. Мы рождены свободными — такими и останемся», — заявил Трамп.

Эти слова были встречены одобрительными аплодисментами, а члены Республиканской партии принялись скандировать: «США! США!». В то же время телетрансляции демонстрировали Сандерса, сидящего в зале с недовольным выражением лица.

Левый запрос

"RIP С-300": Израиль пригрозил российским ЗРС "Гарпиями"

 

Популярность Сандерса объясняется ростом социального неравенства в Соединённых Штатах, пояснил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Консервативные политики делают карьеру в партийных структурах. А молодёжь, которая приходит в политику из-за своих левых убеждений, формирует массовое движение. Это люди с активной жизненной позицией. Главная причина роста востребованности идей и политиков левого толка — это растущее неравенство в доходах, формирование классового общества, поляризованного по степени богатства, а также идущая полным ходом смена поколений», — отметил он.

Политолог Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, пояснил в беседе с RT, что пик популярности социалистических идей в американских университетах пришёлся на правление администрации Барака Обамы.

«Во времена Рейгана процесс распространения левых идей затормозился из-за холодной войны, а правление Обамы стало своеобразной золотой эпохой университетского социализма», — рассказал Дробницкий.

Кроме того, по словам политолога, Демократическая партия США предпочитает организовывать работу с избирателями по признаку расовой, национальной и гендерной идентичности.

«Из этих людей легко формировать довольно управляемые группы, которые делают то, чего от них хочет демократический истеблишмент», — пояснил он.

Внутренняя борьба

 

Берни Сандерс уже принимал участие в президентских выборах в 2016 году, однако тогда он проиграл во внутрипартийной борьбе Хиллари Клинтон. Именно она стала кандидатом от Демократической партии. 

В 2016 году портал WikiLeaks опубликовал внутренние документы и переписку национального комитета Демократической партии, из которых следовало, что партийная верхушка активно продвигала Клинтон в ущерб Сандерсу, вместо того чтобы утвердить наиболее популярного среди избирателей кандидата.

  • Хиллари Клинтон и Берни Сандерс во время кампании 2016 года
  • Reuters
  • © Brian Snyder
«Ошеломляющие обвинения»: как республиканцы намерены раскрыть «бюрократический заговор» против Трампа

Так, например, национальный комитет Демократической партии во главе с председателем Дебби Вассерман-Шульц специально чинил препятствия для кампании Сандерса, сокращая число телевизионных дебатов между ним и Клинтон и внезапно меняя их расписание. В переписке с подчинёнными и партийными функционерами председатель не скрывала своего неприязненного отношения к сенатору из Вермонта.

В итоге единым кандидатом от демократов стала Клинтон, несмотря на то что, по данным опросов общественного мнения, Сандерс опережал её по популярности.

Этот скандал привёл к отставке всего руководящего состава национального комитета партии. Дебби Вассерман-Шульц на посту главы организации сменила Донна Бразил. В своих мемуарах, которые вышли после выборов, она утверждала, что кампания Клинтон фактически взяла национальный комитет под свой полный контроль ещё за год до начала каких-либо предвыборных мероприятий. В обмен на финансовые вливания из Фонда Клинтонов в комитет функционеры партии передавали ей свою переписку и планы взаимодействия с другими возможными кандидатами.

Один из многих

В новом выборном цикле Сандерсу придётся соревноваться сразу с целым рядом кандидатов от Демократической партии, более популярных и харизматичных, чем бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, считают эксперты.

Так, ожидается, что о своём участии в праймериз скоро объявит бывший вице-президент США Джо Байден — его готовы поддержать многие влиятельные спонсоры партии.

  • Сенатор Камала Харрис, бывший вице-президент Джо Байден и миллиардер Говард Шульц
  • Reuters
«Изменение тактики»: как США пытаются создать квазигосударство на территории Сирии

Кроме того, баллотироваться на пост президента США от демократов намерены пять коллег Сандерса по верхней палате конгресса. В их числе сенатор и бывший генеральный прокурор Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер и личный «враг» Трампа — сенатор Элизабет Уоррен, также популярная среди молодых демократов.

В числе потенциальных кандидатов американские СМИ и аналитики называют и бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга, мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти и пользующегося поддержкой голливудских знаменитостей конгрессмена от штата Техас Роберта О’Рурка. 

Кроме того, в качестве независимого кандидата на выборы готов идти миллиардер и бывший председатель совета директоров кофейного гиганта Starbucks Говард Шульц. Целый ряд влиятельных политологов и видных функционеров Демократической партии заявили, что участие в гонке самовыдвиженца с такими внушительными личными ресурсами рассредоточит протестные голоса и обеспечит Дональду Трампу переизбрание на второй срок. 

Единый кандидат

Скорее всего, в 2020 году единым кандидатом в президенты от демократов станет политик-женщина, считает Владимир Васильев.

«Основной тематикой кампании Демократической партии остаётся проблема гендерного реванша в отношении Трампа. Американский электорат в большей степени представляют женщины, к тому же они более активны в политическом отношении», — пояснил он в беседе с RT.

"Мир моды в трауре": Рак убил Лагерфельда

Поэтому, отмечает Васильев, наибольший интерес представляет фигура сенатора от Калифорнии Камалы Харрис. По его словам, она может мобилизовать избирателей партии в штатах Западного побережья США.

«Основная проблема политических партий США — мобилизация собственных баз избирателей. Задача кандидата от Демократической партии — мобилизовать большее число сторонников, людей, которые и так голосуют за демократов. Старая модель — утянуть чужих избирателей — уже не работает в Соединённых Штатах», — пояснил эксперт.

Сандерс вряд ли станет единым кандидатом от демократов, отмечает Дмитрий Дробницкий. По его словам, сенатора не поддержит более радикальное крыло партии, а истеблишмент будет опасаться его недостаточной популярности по сравнению с Трампом.

«Партийное руководство прекрасно понимает, что если против Трампа выставить социалиста, то президент «съест его на завтрак». Сейчас они ищут кандидата, который мог бы выступать за более умеренные позиции. Скорее всего, единых кандидатов будет два, если не больше. Между ними развернётся борьба. Вопрос лишь в том, кто из них окажется сильнее», — заключил Дробницкий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


93
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 07:24
Звезде Instagram Шупетт может достаться все наследие Лагерфельда
20 февраля 2019, 00:54
Конфликт Индии и Пакистана: Ждать ли в Сибири азиатских беженцев
20 февраля 2019, 00:39
Политическое фехтование: смогут ли оппозиционные штаты отменить через суд решение Трампа о режиме ЧП в США
Загрузка...
20 февраля 2019, 10:39
"Мир моды в трауре": Рак убил Лагерфельда
20 февраля 2019, 07:24
"Живы": Спасатели обнаружили двух летчиков с рухнувшего в море японского истребителя
20 февраля 2019, 04:09
"Главная цель здесь не победить": Эксперты объяснили, зачем 16 штатов подали иск против Трампа
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
20 февраля 2019, 04:09
Пентагон после гибели американского летчика задумался о "слепой посадке" на...
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-4...
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
20 февраля 2019, 04:09
"Если нас окончательно достанут, будет большая война": Сатановский напомнил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
15 февраля 2019, 00:39
В США рискнули спровоцировать русскую "Булаву" засекреченной ракетой - СМИ
14 февраля 2019, 08:24
"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.