|
Лавров резко выступил против ограничений СМИ в ответ на блокировку RT в Facebook
19 февраля 2019, 15:09 • 78 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров резко выступил против возможных ограничений прав СМИ в ответ на блокировку администрацией Facebook аккаунта In the Now проекта RT. "Я категорически против ответных мер в сфере ограничения прав СМИ", - заявил министр.
По словам Лаврова, блокировка Facebook аккаунта проекта RT является очередным примером давления на российские СМИ, а также и на свободу слова. Министр отметил, что Facebook действовал "с подсказки" CNN, а CNN, в свою очередь, - по подсказке американского фонда Маршалла. "И это прискорбно", - подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции в Москве по итогам прошедших переговоров с главой МИД Словакии, председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.
В ответном слове глава ОБСЕ заявил, что обсудит эту проблему с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дезиром. Лайчак заявил, что запросит у него информацию по инциденту с аккаунтом RT в Facebook.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 февраля 2019, 07:09
|
13 февраля 2019, 06:24
|
15 февраля 2019, 03:54
|
14 февраля 2019, 01:54
|
18 февраля 2019, 14:39
|
16 февраля 2019, 09:09
|
13 февраля 2019, 12:54