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Лавров резко выступил против ограничений СМИ в ответ на блокировку RT в Facebook

19 февраля 2019, 15:09  •  78 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров резко выступил против возможных ограничений прав СМИ в ответ на блокировку администрацией Facebook аккаунта In the Now проекта RT. "Я категорически против ответных мер в сфере ограничения прав СМИ", - заявил министр.
По словам Лаврова, блокировка Facebook аккаунта проекта RT является очередным примером давления на российские СМИ, а также и на свободу слова. Министр отметил, что Facebook действовал "с подсказки" CNN, а CNN, в свою очередь, - по подсказке американского фонда Маршалла. "И это прискорбно", - подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции в Москве по итогам прошедших переговоров с главой МИД Словакии, председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.
В ответном слове глава ОБСЕ заявил, что обсудит эту проблему с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дезиром. Лайчак заявил, что запросит у него информацию по инциденту с аккаунтом RT в Facebook.

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