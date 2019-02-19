Лавров пообещал "биться" за Вышинского до победного конца. Словакия готова давить на Киев в ОБСЕ "авторитетом"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал "биться" за арестованного по сфабрикованному делу на Украине Кирилла Вышинского до победного конца. Тем временем глава МИД председательствующей в ОБСЕ Словакии Мирослав Лайчак выразил готовность давить на Киев "авторитетом" со стороны его государства.

На совместной пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главой МИД председательствующей в ОБСЕ Словакии Мирославом Лайчаком зашла речь и об арестованном по сфабрикованному против него деле о госизмене главреде РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.

Лавров напомнил, что журналист сидит, по сути, за свою профессиональную деятельность, подчеркнув, что это - "вопиющий случай", но тут же напомнил, что от Киева сегодня можно ожидать чего угодно.

"Когда человека за его профессиональную, не запрещенную деятельность журналиста обвиняют в государственной измене, то это чересчур, - заявил российский министр. - Правда, от современного украинского руководства можно ждать чего угодно".

Лавров при этом пообещал "биться" за Вышинского до победного конца.

Тем временем, его словацкий коллега Лайчак отметил, что и его страна готова для решения вопроса Вышинского давить на Киев в ОБСЕ "авторитетом".

"У нас есть диалог с Украиной", - напомнил Лайчак в свою очередь, пообещав, что готов поднять вопрос журналиста на уровне ОБСЕ.