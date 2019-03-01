Лавров на примере хлеба для Венесуэлы показал разницу между США и Россией

Глава российского МИДа Сергей Лавров наглядно показал разницу между Россией и США, взяв за пример хлеб для Венесуэлы.

В то время как Россия поставляет в переживающую гуманитарный кризис Венесуэлу хлеб и медикаменты, США отправляют в страну ПЗРК и минометы, рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров, продемонстрировав тем самым наглядную разницу во внешнеполитических подходах Москвы и Вашингтона.

Об отправке гуманитарной помощи в латиноамериканскую страну глава российского МИДа сообщил на встрече с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

Стоит отметить, Россия последние годы также отправляет гуманитарную помощь в Сирию и в Донбасс, и никаких нареканий от принимающих сторон не было.

В то же время венесуэльские чиновники на днях заявляли, что США отправляют в страну просроченные продукты, а затем устраивают показательные шоу на границе с Колумбией.

"Вопросы оказания такой помощи должны решаться с общепринятыми международными процедурами, а не служить предлогом для манипулирования общественным мнением, мобилизации антиправительственных сил и для оправдания интервенционистских замыслов", - заявил в связи с этим Сергей Лавров.

По данным Москвы, Вашингтон закупает боеприпасы и оружие для венесуэльской оппозиции у одной из стран Восточной Европы.

Слова Лаврова цитирует ТАСС.