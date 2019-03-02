«Троянский конь» по-американски: новая стратегия США

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил о начале разработки Пентагоном новой стратегии ведения военных действий — «Троянский конь». По словам военного, ее суть заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» для дестабилизации обстановки, а также в одновременном нанесении ударов высокоточным оружием (ВТО) по наиболее важным объектам.

По словам Герасимова, США и их союзники уже прорабатывают военные действия наступательного характера с целью ликвидации государственности неугодных стран, подрыва суверенитета и смены законно избранных органов государственной власти.

«США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение», используются технологии «цветных революций» и «мягкой силы»», — подчеркнул Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

По его словам, такая тактика была использована в Ираке, в Ливии и на Украине. А сегодня аналогичные действия происходят в Венесуэле, заметил начальник Генштаба.

Россия обвиняет США во вмешательстве в массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые начались 21 января, через некоторое время после приведения его к присяге. Вскоре после начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его поддержал ряд западных стран во главе с США. Мадуро настаивает на том, что глава парламента является лишь «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран, в свою очередь, выразили поддержку избранному главе государства как легитимному президенту Венесуэлы. А «президентский статус» Гуаидо в Москве назвали несуществующим.

1 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес заявил, что США вероломно нарушили принцип невмешательства, положенный в основу любых международных отношений.

Впрочем, по словам Герасимова, Россия не боится обозначенных стратегий США и готова к предотвращению любой из них. По его словам, за последние годы военные ученые совместно с Генеральным штабом разработали концептуальные подходы, способные нейтрализовать агрессивные действия вероятных противников, заявил военный.

Основой ответа со стороны Москвы он назвал «стратегию активной обороны» — проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства с учетом оборонительного характера российской военной доктрины.

«Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди», — подчеркнул начальник Генштаба.

Кстати, до Герасимова о новой стратегии Пентагона неделей ранее говорил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн во время выступления в Брукингском исследовательском институте Вашингтона. Он назвал главной ее особенностью скрытное проникновение вглубь территории противника.

Идея заключается в том, подчеркнул американский военный, чтобы нанести удар не по сильным, а по слабым сторонам оппонента.

Таким образом у американской армии будут «асимметричные преимущества» перед противником, убежден генерал. Пода противниками имеются в виду прежде всего Россия и Китай. Голдфайн подчеркнул, что угрозы именно с их стороны и подтолкнули американское военное ведомство к разработке такого плана.

Он уточнил, что стратегия предполагает привлечение всех видов войск, главным образом — истребителей F-35. По словам генерала, на разработку такой стратегии может уйти около года и порядка $135 млрд.

Такая стратегия напомнила Telepolis тактику «троянского коня». При этом каким именно образом США собираются воплотить эту концепцию в жизнь, учитывая наличие у России и Китая современных видов вооружений, остается загадкой, обратили внимание в издании.

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин предположил, что американский генерал слишком сильно увлекся чтением фантастики.

Российский военный убежден, что США намерены и дальше практиковаться в «ведении гибридной войны», что на сегодняшний день и наблюдается в Венесуэле.

Шурыгин также заметил, что предлагаемая Голдфайном стратегия базируется на принципе раскола общества.

«Все скрытые вторжения возможны только в одном случае — когда внутренняя ситуация в той или иной стране выходит в состояние кризиса и общество теряет свою внутреннюю монолитность», — пояснил эксперт RT.

К тому же он назвал эту стратегию давно известной и банальной, но вовсе не новой.