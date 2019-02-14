«Постановочная сцена»: была ли химатака в Сирии

Якобы произошедшее в апреле 2018 года применение химического оружия в городе Дума в Сирии было инсценировкой. Об этом в своем твиттере написал продюсер «Би-би-си» Риам Далати, курирующий сирийское направление.

«Спустя почти шесть месяцев расследования я могу без всяких сомнений подтвердить — сцена в больнице в Думе была постановочной», — заявил британский журналист.

Он добавил, что в больнице в тот день никто не погиб. По словам Далати, атака все же произошла, но зарин в ходе инцидента не применялся. «Мы должны дождаться выводов ОЗХО, чтобы стало ясно, использовался ли хлор. Однако все прочее, связанное с атакой, было для усиления эффекта сфабриковано», — подчеркнул продюсер.

Кроме того, он отметил, что Россия и «как минимум одна страна НАТО» знали о том, что произошло в больнице Думы. При этом никто не знал, что происходило за пределами «сцены» со «спасением отравленных», и поэтому якобы «Россия сосредоточилась на больнице».

Наконец, Далати подчеркнул, что террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» (запрещена в России), контролировавшая на тот период Думу, держала горожан «в ежовых рукавицах», а докторов и гражданских активистов — «в страхе и ужасе».

Инцидент с якобы применением химоружия в Думе произошло 7 апреля 2018 года, если верить данным организации «Белые каски», в результате атаки погибли до 70 человек. Однако официального подтверждения этой информации нет.

На опубликованной ранее «Белыми касками» видеозаписи некие мужчины в гражданской одежде обливают взрослых и детей водой из шланга в приемном покое больницы в городе Дума, громко и взволнованно крича на арабском языке. Авторы ролика утверждали, что на кадрах засняты жертвы химатаки, пострадавшие от якобы распыленного войсками Сирийской арабской армии (САА) хлора. Впоследствии 11-летний местный мальчик Хасан Диаб рассказал, как его обливали водой в больнице, хотя он не был отравлен никакими газами, а после съемок дали ему печенье и рис.

Уже 16 апреля постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российской стороне удалось обнаружить участников «съемок постановочного видео» предполагаемой химатаки в Сирии.

«Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов. Зато удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве «доказательства» химатаки», — сказал Шульгин. Он добавил, что «Белые каски» занимаются пропагандой за деньги Запада.

Химатака в Думе использовалась как повод для ракетной атаки США, Британии и Франции по объектам в Сирии, произошедшей 14 апреля. По мнению западных союзников, в результате инцидента, за который якобы несет ответственность президент САР Башар Асад, пострадали несколько десятков мирных жителей. Президент США Дональд Трамп обвинил правительственные войска и Асада, назвав его «газоубивающим животным» и монстром.

В ночь на 14 апреля корабли, подводные лодки и палубная авиация ВМС США, Королевский ВМФ Великобритании и Национальные ВМС Франции нанесли массированный ракетный удар по Сирии.

Атака была произведена с использованием крылатых ракет «Томагавк» и других систем при поддержке бомбардировщиков. Всего, согласно данным Минобороны России, по Сирии было выпущено 103 ракеты, из них силы наземной ПВО сирийцев сбили 71 ракету. Остальные поразили цели, частично уничтожив инфраструктуру. Тогда никто не погиб.

Трамп назвал проведенную операцию «полностью успешной». Глава Белого дома написал в своем твиттере, что «миссия выполнена», удар нанесен с замечательным мастерством, а союзники США показали себя как «усердные вояки».

Экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в разговоре с НСН подчеркнул, что ОЗХО халтурно выполняла расследование последствий инцидента в Думе.

«Миссия ОЗХО не отобрала проб с места предполагаемого применения химического оружия, не взяла пробы у предполагаемых пострадавших. Они даже не смогли из ключевых госпиталей, где проходили лечение несколько пострадавших, получить все медицинские записи. Все выводы делались на основании свидетельских показаний. Подобного рода заключения выглядят, если не сомнительными, то очень скоропалительными. Для специалиста уровня ОЗХО это недопустимо», — подчеркнул эксперт.