«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию

Военное вмешательство США в дела Венесуэлы остается одним из возможных вариантов, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Мы рассматриваем все варианты. Мы сделаем все для того, чтобы голос венесуэльского народа был услышан, демократия восторжествовала, а у народа Венесуэлы было светлое будущее», — подчеркнул глава Госдепартамента.

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро — худший вариант тирана. Помпео также выразил надежду на то, что венесуэльцы «осознают это». По мнению госсекретаря, дни Мадуро у власти «сочтены», передает ФАН.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что Штаты не собираются под видом гуманитарной помощи перебрасывать в Венесуэлу оружие и наркотики. «Это только гумпомощь, только и всего», — добавил он. Одна из задач США в Венесуэле — свести до нуля влияние России и Кубы в этой стране и «утрата ими былых позиций», добавил Помпео.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут быть отправлены в Венесуэлу.

«Не хочу говорить, в каком случае придется применить военную силу, но это, определенно, одна из возможностей», — отметил Трамп в интервью.

По его словам, он отказался ранее проводить встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, поскольку «ситуация зашла чересчур далеко». Трамп добавил, что «посмотрит, что будет происходить» в южноамериканской республике, столкнувшейся с политическим кризисом.

«Это была самая богатая страна региона, которая являлась очень важной частью мира. И теперь вы смотрите на нищету, вы смотрите на страдания, вы смотрите на криминал, вы глядите на все, что там происходит», — добавил Трамп.

Спустя десять дней председатель комитета Конгресса США по иностранным делам Элиот Энгель заявил, что Палата представителей США не поддержит военную интервенцию Вашингтона в Венесуэлу. Это заявление было сделано на фоне намеков президента США Дональда Трампа о возможности военного вмешательства в конфликт между властями и оппозицией в латиноамериканской стране.

«Я действительно обеспокоен грохотом сабли президента, его намеками на то, что военное вмешательство США остается возможным. Я хочу дать понять присутствующим и всем, кто наблюдает: военной интервенции США не будет», — заявил Энгель.

Одна из наиболее горячих точек венесуэльского кризиса — граница с Колумбией. Именно в эту страну США отправили свою гуманитарную помощь на сумму в $20 млн, которую Мадуро не пропускает через границу. 18 февраля президент США Дональд Трамп обратился с речью к венесуэльским военным, призвав их пропустить гуманитарные конвои на территорию своей страны, сообщает Associated Press. «Пропустите гуманитарный конвой США и будьте амнистированы, или потеряйте все. Если вы выберете первый путь, то поможете создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы», передает слова Трампа НСН.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, «возвращение демократии в Венесуэлу, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии». В министерстве иностранных дел Колумбии в свою очередь заявили, что будут продолжать развивать отношения с США «по всем темам, представляющим взаимный интерес», а также поддерживают курс на демократические изменения в Венесуэле.

Из-за экономического и политического кризиса из Венесуэлы бегут местные жители. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы бежали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо. Еще порядка 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года, из них 1 млн 170 тыс. приняла Колумбия.

В субботу, 23 февраля, ситуация на границах Венесуэлы накалилась до предела. Из Бразилии и Колумбии попытались въехать два грузовика с гуманитарной помощью, однако первый был вынужден вернуться обратно, а второй был сожжен. На пограничном мосту имени Мантандера между Колумбией и Венесуэлой сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо штурмовали полицейский кордон и прошли на венесуэльскую часть сооружения. По данным ТАСС,

не менее 10 военнослужащих, сотрудников национальной гвардии и полиции Венесуэлы перешли на сторону оппозиции.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой. После этого президент Колумбии Иван Дуке заявил, что ответственность за насилие на границе лежит на действующих властях Венесуэлы.