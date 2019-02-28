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«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал

28 февраля 2019, 16:54  •  291 • Война
Президента Украины Петра Порошенко должен судить международный трибунал за военные преступления, совершаемые киевскими силовиками в Донбассе, заявил депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. Об этом пишет ФАН.
«Я лично посетил Донецк и Луганск. Положение там хуже с каждым днем, число обстрелов со стороны Украины растет. Порошенко таким образом хочет победить на выборах [президента страны]. Необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит его военные преступления», — заявил берлинский парламентарий.
По словам Линдеманна, в состав трибунала должны войти юристы высочайшего класса со всей Европы. Этот суд будет носить демократический характер лишь тогда, когда военные действия в Донбассе прекратятся, добавил он.
В середине февраля Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, объяснил, почему не прекращает войну с ДНР и ЛНР, обвинив при этом Россию в агрессии.
«Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины», — заявил он. В своей предвыборной программе Порошенко опирается на политическую триаду «армия — вера — язык». Эти слова подразумевают закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно гарантировать безопасность в будущем.
Конфликт на юго-востоке Украины при этом остается в замороженном состоянии, поскольку стремление в НАТО не предполагает диалога и попыток найти компромисс с ДНР и ЛНР.
При этом украинские представители отказались согласовывать инициативу ОБСЕ о «весеннем перемирии» с 6 марта, заявил российский постпред на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.
Инициативу ОБСЕ о «весеннем перемирии» поддержала делегация России, а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Однако украинская сторона отвергла предложение о принятии дополнительных мер об усилении режима прекращения огня.
Москва отвергает обвинения в «агрессии» в Донбассе. Российских войск на территории Украины, ДНР и ЛНР нет, подчеркивали неоднократно в Кремле. При этом Украина так и не смогла с 2014 года представить юридически значимых доказательств российского «присутствия» в Донбассе. Кроме того, в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе нет данных о нахождении на территории региона военнослужащих Вооруженных сил России.
Об этом глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан заявил в ходе заседания Совбеза ООН. «В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами», — заявил дипломат, отвечая на слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Украинский постпред заявил, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт».
В начале декабря президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал нынешние власти Украины «партией войны». По его мнению, пока милитаристы находятся у власти на Украине, военные действия будут продолжаться.
«Что меня особенно огорчает, это то, что анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим на Донбассе, — говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами», — сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что Украина — близкая России страна, и потому ему небезразлично дальнейшее развитие событий.
Ревизия и диверсии: инструкторы США прибыли в Донбасс
«Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна», — добавил Путин.
В 2019 году отношения России с Украиной продолжат быть напряженными, но военный конфликт между двумя государствами выглядит маловероятным. С таким прогнозом выступило издание Deutsche Welle, передает НСН. В российско-украинских отношениях больными местами остаются «крымский вопрос» и продолжающийся конфликт в Донбассе.
Сюда же добавился раскол православия и Украинской православной церкви. Кроме того, по мнению журналистов, в следующем году остро встанет вопрос транзита газа через Украину.

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