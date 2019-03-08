В США опубликовали список из 12 самых сумасшедших университетских курсов, финансирование которых осуществляется за государственный счет. Эксперт телеканала Fox News считает, что вместо обучения молодых американцев высшие учебные заведения США занимаются промыванием мозгов.

Так, университет Суортмор имеет учебный курс под названием "Сделать из Бога квира: феминистическая теология и квир-теология". Стоимость годового обучения в данном вузе составляет 68 тысяч долларов в год. А Дэвидсонский колледж, где учеба стоит 66 тысяч долларов в год, предлагает студентам курс "Сексуальное инакомыслие и подпольная борьба латинксов".

"Очевидно, оно того не стоит. По последним данным, 40 процентов недавних выпускников считаются не полностью занятыми. При этом задолженность по студенческим кредитам сейчас составляет 1,5 триллиона долларов. Что-то в этом уравнении не сходится!" - комментирует эксперт телеканала и официальный представитель организации "Молодые американцы за свободу" Спенсер Браун.

По его мнению, нынешние вузы США занимаются вместо обучения студентов пропагандой "левых взглядов", феминизма и других сомнительных вещей. И из-за этого молодые американцы просто не могут найти себе работу.