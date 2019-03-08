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08 марта 2019, 06:54 • 97 • В мире
В США рассказали о самых сумасшедших курсах в американских колледжах, которые финансируются государством. В вузах происходит пропаганда вместо образования, считает эксперт американского телеканала Fox News.
В США опубликовали список из 12 самых сумасшедших университетских курсов, финансирование которых осуществляется за государственный счет. Эксперт телеканала Fox News считает, что вместо обучения молодых американцев высшие учебные заведения США занимаются промыванием мозгов.
Так, университет Суортмор имеет учебный курс под названием "Сделать из Бога квира: феминистическая теология и квир-теология". Стоимость годового обучения в данном вузе составляет 68 тысяч долларов в год. А Дэвидсонский колледж, где учеба стоит 66 тысяч долларов в год, предлагает студентам курс "Сексуальное инакомыслие и подпольная борьба латинксов".
По его мнению, нынешние вузы США занимаются вместо обучения студентов пропагандой "левых взглядов", феминизма и других сомнительных вещей. И из-за этого молодые американцы просто не могут найти себе работу.
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