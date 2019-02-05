Курилы - идеальное место для американских ракет - Japan Business Press

Японские СМИ, мечтая о передаче Россией четырех Курильских островов, уже мысленно разместили на них военные базы США. По мнению автора Japan Business Press, Курилы - идеальное место для американских ракет.

Пока Москва и Токио обсуждают мирный договор, который больше полувека спустя все еще не подписан, в Японии надеются получить от России четыре Курильских острова. Однако наша страна не намерена отдавать ни один, считая вопрос о суверенитете гряды решенным еще по итогам Второй мировой войны.

Тем не менее в японских СМИ мысленно уже даже разместили на этих островах военные базы США. По мнению автора Japan Business Press, именно Курилы - идеальное место для американских ракет за счет своего географического положения.

Как объясняет издание, для России Охотское море - "это святилище стратегических подводных лодок". Именно поэтому, как полагает автор, здесь развернуты системы ПРО. Но в случае передачи островов территорию займут американо-японские вооруженные силы.

При этом наиболее выгодным для расположения войск стратегического назначения и размещения американской системы ПРО "Иджис Эшор" автор указывает остров Итуруп. В этом случае, как отмечается в издании, США смогут контролировать и баллистические ракеты Северной Кореи, и российские ракеты.

Напомним, что в соответствии с Сан-Францисской декларацией 1951 года Япония добровольно отказалась от любых претензий на Курильские острова и южный Сахалин, отошедшие к России по итогам Второй мировой войны.

Токио настаивает на передаче четырех Курильских островов, Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, однако Москва напоминает, что по итогам Второй мировой войны эти территории вошли в состав СССР, а значит, имеют российский суверенитет. И вопрос о передаче островов закрыт.