Курды дожали ИГИЛ*. И сами оказались над пропастью

Проамериканские курды ликвидировали в Сирии последний очаг «Исламского государства» за Евфратом. Но что теперь будет с ними, не знают сами

Автор:

Покровский Александр

Последний оплот запрещённого в России ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, населённый пункт Багуз, занят находящейся под контролем курдов группировкой «Сирийские демократические силы» (СДС). «Чёрные», как называют боевиков ИГ в Сирии, в количестве по меньшей мере 440 человек сдались курдским бойцам и американскому спецназу. В настоящее время бойцы СДС проводят зачистку района от остатков террористов.

Такие сообщения поступили из Сирии.

Несколько любопытных деталей

Деталь первая. На деле СДС представляют собой сложную коалицию. Она образована под прямым кураторством и давлением США из боевых отрядов курдов, которые составили костяк вооружённых сил этой группировки, ряда ополчений местных арабских, прежде всего бедуинских племён, ассирийцев, христиан, армян и прочих взбаламученных гражданской войной этнических групп. Во главе коалиции американцы поставили нескольких арабских авантюристов, вменявших друг друга, и группу курдских военачальников, прямо финансируемых из Вашингтона и хранящих ему верность.

Потому важна деталь вторая: зачистку на самом деле проводят в основном ополченцы- бедуины, для которых борьба с ИГ стала делом личной мести после того, как несколько лет назад «чёрные» расстреляли тысячи бедуинских мужчин. Может быть, несколько сотен или даже десятков, но для Востока абсолютные цифры не важны. Поэтому зачистка, как уверяют знающие ситуацию источники, на деле представляет собой вырезание рядовых боевиков ИГ, не догадавшихся или не успевших вовремя сдаться победителям.

Потому что успевших сдаться вывез в неизвестном направлении под своей охраной… американский спецназ. И это деталь третья, очень многозначная. Потому что, по информации, которая в Сирии известна практически всем, видных деятелей ИГ американцы после очистки и переподготовки на своей учебной базе под Ат-Танфом на иорданской границе приставляют дальше к важному делу. В зависимости от способностей, ума и психологической подготовки. Одних перекрашивают в бойцов каких-нибудь менее одиозных вооружённых группировок и отправляют обратно воевать с сирийской армией. Других, поперспективнее, переделывают в политиков и общественных деятелей и ставят в руководство военно-гражданскими администрациями на тех же освобождённых от ИГ арабских национальных территориях. Третьих распределяют по имеющимся или перспективным конфликтным территориям в других странах — от Нигерии до Индонезии.

И вот тут появляются детали четыре, пять и прочие.

С инфильтрованными из Ат-Танфа террористами вынуждена постоянно бороться сирийская правительственная армия. Фото: www.globallookpress.com

Забирайте своих террористов!

С инфильтрованными из Ат-Танфа террористами вынуждена постоянно бороться сирийская правительственная армия. Хотя и на подведомственной Дамаску территории с организованным сопротивлением ИГ удалось справиться, всё же в пустыне между Пальмирой, Ат-Танфом и Дейр-эз-Зором «чёрные» продолжают не только существовать, но и постреливать. Частично маскируются под бедуинов, частично сидят по норам, пользуясь тем, что у Дамаска слишком заняты руки, чтобы организовать сплошную зачистку в пустыне. К тому же у ИГ есть известное тактическое преимущество: при надвижении на них правительственных сил они снимаются с места и отбегают на своих джипах и тачанках на американскую территорию. Это земли в радиусе 50 км от базы в Ат-Танфе, которую США объявили своей зоной безопасности и бомбят всех, кто туда сунется. Кроме отрядов ИГ почему-то.

И вот в эти же дни поступает информация, что Дамаск, похоже, решил навести в этой зоне порядок. Утверждают, что в районе пустыни Бадия аш-Шам к юго-востоку Пальмиры начали наступление на «чёрных» 3-я и 11-я дивизии САА. Пока боевые действия для правительственной стороны идут успешно: ИГ понесло потери в людях и технике, в том числе в миномётах и РПГ.

А вот следующую деталь многие наблюдатели расценили в качестве забавного и высококлассного троллинга со стороны президента США Дональда Трампа в адрес собственных европейских союзников. Было его выступление следствием ликвидации последнего очага ИГ за Евфратом с пленением боевиков, или просто так совпало по времени, но он предложил европейцам вернуть по домам террористов из числа граждан европейских стран.

США не хотят смотреть, как эти боевики ИГИЛ проникают (permeate) в Европу, куда они, как ожидается, пойдут,

— заявил он.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Если Трамп хотел таким образом заявить тонкий намёк на толстые обстоятельства, то с присущей ему грацией сделал ровно наоборот. Но ещё смешнее на этом фоне поступил бывший начальник генерального штаба вооружённых сил Великобритании, генерал Ричард Даннат, который не просто поддержал призыв президента США, но заявил буквально следующее: «Мы несём за них ответственность».

То, как мы к ним отнесёмся, может оказаться важным с точки зрения того, как другие станут оценивать наше общество,

— объявил генерал.

А тем временем курды…

А тем временем перед неприятной, хотя и вряд ли неожиданной перспективой оказались курды. Воюя под «крышей» и при поддержке США, они захватили под свой контроль практически всю заречную территорию Сирии. Практически треть её территории — пусть и редко населённую, зато усеянную нефтяными месторождениями и, соответственно, добывающими и обрабатывающими производствами. К тому же, напомним, территория эта исторически никогда курдам не принадлежала, а на Востоке веками помнят, где кто жил и имеет право жить дальше.

В этом смысле курды явно заглотили кусок не по своему рту. Пока за ними стояли американцы, это было не так критично. Но вот теперь Вашингтон объявил о выводе своих войск, чем создал уже пусть не физическую, но точно политическую реальность, этого самого вывода настоятельно требующую. А тут ещё кто-то довольно удачно подорвал в Ракке штаб-квартиру французской разведки, совмещённую со штабом французских войск — участников американской коалиции. Получилось эффектно, с десятками трупов (прежде всего курдов из охраны, но и французов до 15 человек), но весьма многие местные наблюдатели пришли к выводу, что некто таким образом настойчиво попросил на выход и французов. Этот эффектный удар может оказаться и эффективным, если принять во внимание нарастающую хаотичность поступков президента Франции Эммануэля Макрона и его явно принимающие характер истеричности действия.

Так или иначе, курды даже и под американским зонтиком остаются один на один с несколькими опасностями для себя. В качестве борцов с ИГ они свою роль отыграли — в соседнем Ираке ИГ ещё сидит, но там с ним свои борцы. И вот в этом своём ненужном качестве они балластом нависают сразу над несколькими участками военно-политической реальности в Сирии.

Во-первых, им нужно устраивать свои отношения с арабскими и прочими соседями. Из которых вовсе не все мечтают жить в курдских кантонах под стремящимся к социалистическому руководством Рабочей партии Курдистана. А как их устраивать? Просто уйти из всех мест — и месторождений! — за которые кровь проливали? Просто уйти и оставить? Остаться? Остаться частично? Ввести режим оккупации?

Но тут приходит «во-вторых». Во-вторых, это территория Сирии. Которая заявляется единой и неделимой, причём только что это было подтверждено на уровне глав стран-гарантов — России, Ирана и Турции. И все они — курдам отнюдь не друзья. Точнее, это курды умудрились вести себя со всеми (даже с Россией) так близоруко и одновременно высокомерно, что друзей себе не создали даже теоретически, в потенции, даже ситуативных. И всё это в явных условиях, когда Турция на курдов зубы точит открыто плотоядно. И тут есть «в-третьих».

В-третьих, есть сирийская провинция Идлиб, где засело большое количество террористов. Их очень хотят уничтожить Россия и Иран. Потому что этим самым они оказали бы окончательную услугу правительству в Дамаске, которое им союзно, а главное, ликвидировали бы целое гнездо террористов, находящихся под крылышком и управлением Запада. Пока этих боевиков в той или иной мере защищала Турция (по своим причинам), но тут как раз на недавней встрече в Сочи турецкий лидер Эрдоган согласился со своими коллегами, что террористы в Идлибе должны быть уничтожены.

И что, после такого роскошного согласия Москва и Тегеран станут его останавливать, если Турция всё же захочет под тем же примерно лозунгом решить болезненный для неё курдский вопрос?

Таким образом, курды оказались в положении, когда остались стоять на одной ноге над пропастью. Под аплодисменты американцев они нанесли игиловцам победный пинок под зад. Но вместо того чтобы с заслуженным удовлетворением слушать их затухающий внизу крик, пытаются из последних сил найти равновесие, когда сила инерции увлекает их в ту же гибельную глубину.

Найдут ли?

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*ИГИЛ, террористическая организация, запрещённая в России