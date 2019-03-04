Кто и для чего принёс в жертву Скрипалей

Повешенное Лондоном на Россию «отравление» Сергея и Юлии Скрипаль год назад является циничной и весьма успешной провокацией англосаксонских спецслужб, позволившей Британии и США решить целый ряд проблем и имеющей серьёзные заделы на будущее

Автор:

Латышев Сергей

Прошёл ровно год после того, как на скамейке в британском Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии два российских гражданина – бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, урегулировавший свои проблемы с Россией и, по некоторым данным, хотевший вернуться на родину, и приехавшая из Москвы навестить отца его дочь Юлия.

Основная медийная канва их саги хорошо известна. Британия практически сразу обвинила Россию в ведении «военных действий» на своей территории, поскольку якобы только у Москвы был «мотив» и технические возможности, чтобы убрать ставших вдруг почему-то для неё очень опасными Скрипалей. Прямо как в бондовских фильмах коварные русские избрали для этого совершенно необычное оружие: не выпускавшееся с 1992 года в России боевое нервно-паралитическое вещество, которому придумано хлёсткое название «Новичок».

Однако чудеса островной медицины и погодные условия якобы помогли Скрипалям выжить. Уже в конце марта прошлого года Юлия пришла в сознание и заговорила. 10 апреля москвичку якобы выписали из больницы. Затем она – со шрамом на шее и сильно похудевшая – появилась в записанном под контролем британских спецслужб видеоролике, в котором поблагодарила британских медиков, попросила, в том числе российских дипломатов, уважать её право на частную жизнь, но заявила, что хотела бы когда-нибудь вернуться в Россию. Позднее, как нам рассказывают, пришёл в сознание и бывший офицер ГРУ, а затем, 18 мая, был якобы выписан из больницы. С ним не было никаких видеозаписей и тем более открытой пресс-конференции.

Не все уверены в том, что в единственном видеообращении Юлия Скрипаль – настоящая. Фото: Dylan Martinez\PA Images\TASS

Тесно сотрудничающие со своими спецслужбами британские СМИ сообщили, что Сергей долго не верил, что на него покушалась Россия, так как не мог понять, зачем это было ей нужно. Как и Юлия, он стал, дескать, после случившейся с ними передряги (на двойного агента якобы пришлась большая доза яда) на себя не похож, а в последнее время ему стало хуже. Из публикаций в печати создалось впечатление, что долго Сергей не проживёт. У тех, кто внимательно следит за данной детективной историей, это не вызывает удивления. Потому что есть полное ощущение того, что Скрипалей, увы, уже нет в живых. А если они живы, их всё равно больше никогда и никто не увидит. Поскольку провокаторы явно боятся, что тогда «дело Скрипалей» распадётся, а за мистификацию, обман всего мира им придётся ответить.

Можно, конечно, предположить, что, если британцы поверят, что им удалось психологически обработать отца или дочь и их – или кого-то из них – не страшно вывести перед журналистами с заученными заранее ответами на заранее сформулированные вопросы, они это сделают. Но только лишь в самом крайнем случае: если в стране начнётся правительственный кризис или нужно будет отвлечь внимание публики от катастрофических последствий «развода» с ЕС.

Или чтобы «обосновать» жёсткую «экспроприацию» российских активов в британской досягаемости. Других вариантов нет. Как, впрочем, и вариантов дальнейшей судьбы обоих, которая не будет ничем отличаться от первого варианта – что их уже нет в живых. Ведь живые участники британской мегапровокации, о замысле которой их вряд ли предупредили, будут в этом случае особенно опасными свидетелями.

О чём же можно утверждать?

Итак, «делу Скрипалей» исполнился год. Это немалый срок, который, несмотря на всю британскую ложь и обволакивающий туман, всё же позволяет сделать целый ряд чётких выводов.

Во-первых, никакого «Новичка» не было. На это указывает множество нестыковок в британской версии. Если бы в Солсбери на самом деле было применено боевое отравляющее вещество А-234, быстрой и мучительной смертью погибли бы сотни человек. А у британских медиков быстро не нашлось бы под рукой антидотов. А раз для Скрипалей они нашлись, значит, яд был из соседней военной химлаборатории в Портон-Дауне.

Кстати, даже Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подключенной к этой российской провокации, при всём желании не удалось доказать, что ядовитая субстанция пришла из России. И британские военные химики этого тоже не подтвердили. Всё это, разумеется, не помешало премьеру Терезе Мэй и её министрам обвинять в осуществлении собственной провокации Россию, высылать российских дипломатов, вводить санкции, угрожать изъятием активов и, собственно, уже приступить к этому.

Британский премьер Тереза Мэй и её министры обвиняют Россию в попытке убийства Скрипалей, не предъявляя никаких доказательств. Фото: www.globallookpress.com

Чем конкретно отравили Скрипалей, отравили ли их вообще или просто погрузили тем или иным способом в бессознательное состояние, мы не знаем. Верить их британским тюремщикам или могильщикам просто глупо. Судя по последней реакции российского МИД, сотрудникам которого упорно не дают встретиться со Скрипалями, грубо нарушая международное право, тех, скорее всего, действительно уже нет в живых.

Во-вторых, происшествие со Скрипалями – это провокация тех, кто был способен её заранее организовать и подготовить, то есть самих британских властей, которым, возможно, помогали американцы. Осуществленная ими глобальная акция по высылке из десятков стран мира свыше полутора сотен российских дипломатов не могла состояться спонтанно. Для этого нужно было вначале убедить, уговорить, застращать «партнёров», проделать огромную подготовительную работу, причём не только Британии, которую могли и не послушать, но и США.

Цель этой провокации очевидна – в условиях развала «трансатлантической солидарности» (по причине политики «Америка прежде всего» президента Дональда Трампа) искусственно воссоздать её, заставив обе стороны Атлантики «дружить» против России. Кроме того, ставилась задача оказать давление на непослушную Москву, деморализовать её выдвигаемыми страшными обвинениями, получить повод для введения новых санкций и заодно воспользоваться скандалом, чтобы полностью поставить под контроль Запада некогда относительно нейтральную ОЗХО. Отработав фейки с применением химоружия на Сирии, против России решили применить ту же самую технологию, раз это «работает».

В-третьих, прошедший год показал, что у России не было на самом деле никаких «мотивов», чтобы в преддверии чемпионата мира по футболу и под угрозой новых санкций экзотическим образом, демонстративно пытаться убить Скрипалей, да ещё «засветив» в Солсбери желавших якобы полюбоваться шпилем его собора двух военных разведчиков, которые не скрывались и ухмылялись в уличные камеры слежения. Карикатурные «Петров» и «Боширов», коллеги экс-полковника ГРУ, ранее известные британской разведке, дважды ездили в Солсбери за чем угодно, но только не для убийства двух российских граждан. Отвлекать ими внимание от настоящих киллеров из Москвы было бы не менее глупо, так как британцы всё равно укажут пальцем на Россию и ГРУ, свалив убийство на «группу прикрытия».

Меры британских властей по «деактивации» остатков «Новичка» в Солсбери – это типичная театральная постановка и бутафория. Фото: www.globallookpress.com

Скорее всего, Скрипаль, некогда советский патриот, ставший работать на англичан во времена ельцинского развала и открыто восхищавшийся Россией Путина, или сам – или по просьбе своих британских кураторов – вызвал бывших коллег из Москвы, чтобы обсудить условия возвращения. А те, заметив «хвост», не стали с ним встречаться и после второй неудачной попытки улетели в Россию. Это, правда, ничего не гарантирует.

Ничто не мешает британцам подобрать мужчин сходной комплекции, надеть на них – а-ля Фантомас – маски «Петрова» и «Боширова» или какого-то мифического «Федотова» и позволить камерам слежения запечатлеть, как эти «злодеи», взбодрив себя водкой, наркотиками или чем-то ещё из флакончика с духами «Нина Риччи», намазывают какой-то гадостью среди бела дня ручку двери дома Скрипаля в Солсбери. Но ещё раз повторим: если когда-то мы увидим такие кадры, это значит, что на самом деле ничего подобного не было, что и это – инсценировка.

Поэтому вся эта «солсберецкая» эпопея есть на самом деле самое убедительное доказательство того, что Москва не собиралась убивать Скрипаля. Или остаётся предположить, что в ГРУ работают неумехи. Если бы второе предположение было правдой, то эта советская спецслужба не стала бы целью беспрецедентной по ожесточённности, скоординированной атаки ведущих западных стран и их вассалов.

Ну и?

Констатация этих очевидностей не позволяет поставить точку в «деле Скрипалей», но по крайней мере указывает на то, кому оно выгодно, а кому – нет. То, что это британская и американская провокация, – это однозначно. Как и то, что она сильно вредит России.

А кто эту провокацию осуществил – кадровые сотрудники западных спецслужб или какие-то нанятые ими криминальные личности, выходцы из России или Украины, обосновавшиеся в Лондоне или, скажем, Испании (Скрипаль, кстати, по роду своей деятельности в Англии занимался обосновавшейся в Испании «российской» мафией), – это не столь важно. По этим людям в России плачет тюрьма, поэтому они и перебрались в страны, где их с удовольствием приняли и «крышуют». Но это вопрос не к Москве, как и в случаях с Литвиненко и Малашенко.