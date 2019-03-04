Крымский мост назвали источником проблем для России

Мост через Керченский пролив, который был введен в эксплуатацию в мае 2018 года, создал множество проблем для экономики России. Так считает эксперт Андрей Колесников.

Он напомнил, что за прошедшие после вхождения Крымского полуострова в состав РФ пять лет реальные доходы населения постепенно снижались. Но на создание моста было потрачено около 220 миллиардов рублей, которые можно было бы направить на развитие экономики.

"Вместо острова Буяна в нашей русской антинародной сказке - полуостров Крым. Там все это и зарыто, в Керченском мосту", - приводит его слова издание "Дни.ру".

По мнению Колесникова, между властями и гражданами сформировалась "ипотечно-крымская система отношений": государство предлагает субсидируемую ипотеку, в обмен на которую люди оказывают поддержку политикам.

Украинские политики и журналисты неоднократно предсказывали крах проекту по строительству Крымского моста и развитию Крыма. Однако подобные предсказания так и остаются нереализованными угрозами.

Что касается экономических проблем в России, то, по данным Росстата, ВВП страны в 2018 году вырос на 2,3%, тогда как в 2017 году рост составил 1,6%.

Статья Андрея Колесникова опубликована на сайте New Times.