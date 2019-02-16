Крым довёл до разрыва: Британский политик ушёл из Либертарианской партии ради визита в Россию

Спор из-за Крыма привёл к тому, что Либертарианскую партию Великобритании покинул политик Билл Этриж, планирующий возглавить британскую делегацию во время визита в Россию.

Британский политик Билл Этриж принял решение покинуть Либертарианскую партию Великобритании. Об этом сообщает BBC со ссылкой на главу движения Эндрю Уизерза.

Согласно предварительным данным, разногласия были связаны с планами Этриджа возглавить делегацию во время поездки в Крым. Однако в партии считают, что визит якобы нанесёт ущерб репутации.

В связи с этим Уизерз предложил оппоненту компромисс - покинуть Либертарианскую партию до 29 марта. Первоначально политик отказался, однако затем решил освободить место.

Также ряды партии покинет Пол Бортвуд - глава секретариата Этриджа. Он тоже планирует посетить полуостров, вошедший в 2014 году в состав России.