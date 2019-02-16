Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Попытка взять в заложники «Северный поток 2» и мёрзнущие школьники (Геополитика....
Порошенко напомнил представителю из ЕС об "азовских санкциях"
Под нажимом США - к непредсказуемым последствиям: Европу призвали "включить...
Порошенко устраняет Тимошенко
Главная / Политика

Крым довёл до разрыва: Британский политик ушёл из Либертарианской партии ради визита в Россию

16 февраля 2019, 09:09  •  131 • Политика
Спор из-за Крыма привёл к тому, что Либертарианскую партию Великобритании покинул политик Билл Этриж, планирующий возглавить британскую делегацию во время визита в Россию.
Британский политик Билл Этриж принял решение покинуть Либертарианскую партию Великобритании. Об этом сообщает BBC со ссылкой на главу движения Эндрю Уизерза.
Согласно предварительным данным, разногласия были связаны с планами Этриджа возглавить делегацию во время поездки в Крым. Однако в партии считают, что визит якобы нанесёт ущерб репутации.
В связи с этим Уизерз предложил оппоненту компромисс - покинуть Либертарианскую партию до 29 марта. Первоначально политик отказался, однако затем решил освободить место.
Также ряды партии покинет Пол Бортвуд - глава секретариата Этриджа. Он тоже планирует посетить полуостров, вошедший в 2014 году в состав России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


131
Источник
Похожие новости
16 февраля 2019, 02:39
Обсуждать санкционную политику с ЕС и США бессмысленно - Захарова
15 февраля 2019, 16:54
"Отдохнуть и покататься": Путин назвал вторую цель, для которой он пригласил Лукашенко в Сочи
16 февраля 2019, 02:39
США "инфицируют" окружение Мадуро своими санкциями, раскалывая его - эксперт
Загрузка...
15 февраля 2019, 23:24
Бывший вице-спикер Госдумы умер после тяжелого онкологического заболевания
16 февраля 2019, 02:39
Москве и Токио мешает договориться третий игрок - политолог
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 13:24
В Сирии начались бои между Ираном и Россией
11 февраля 2019, 10:24
Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко после возвращения из Украины: «Отвыкаю от постоянной слежки»
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
10 февраля 2019, 03:39
Ополченцы применили в Донбассе лазерное оружие - Госпогранслужба Украины
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
09 февраля 2019, 10:08
"Даже Жириновский такого не говорил!" Жаркая "схватка" между русским и украинцем!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.