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Крик отчаянья немецкой пенсионерки опубликовали СМИ, её пенсия оказалась ниже пособия беженцев

22 февраля 2019, 08:09  •  252 • В мире
"Почему Германия даёт им шанс? А я?", - крик отчаянья пенсионерки опубликовали СМИ. Она сокрушается, как её пенсия стала меньше, чем пособие беженца.
В Сети опубликовали вопрос немецкой женщины, которая находится на пенсии. Она обратилась через СМИ к правительству, задав резонный вопрос, почему условный «сомалийский пират» получает на 1000 евро больше, чем её пенсия.

"Почему Германия даёт им шанс? А я?" – удивляется Евелин Фонтиус из города Маленте.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в ФРГ в январе текущего приняло около 17 тыс. новых прошений о предоставлении убежища, это на треть больше, чем в декабре 2018.
Немецкая пенсионерка, которая всю жизнь работала медсестрой, спрашивает, почему у пирата из Сомали, который прибыл как беженец, содержание больше чем её пенсия в 1000 евро.
"Почему Германия даёт им шанс? А я?"
Евелин Фонтиус. г. Маленте pic.twitter.com/W686amYIo1
— Korotkin Andrey (@ceverarvedus) 21 февраля 2019 г.
Статистика дана "Переселенческим вестником"

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