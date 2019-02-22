Крик отчаянья немецкой пенсионерки опубликовали СМИ, её пенсия оказалась ниже пособия беженцев

"Почему Германия даёт им шанс? А я?", - крик отчаянья пенсионерки опубликовали СМИ. Она сокрушается, как её пенсия стала меньше, чем пособие беженца.

В Сети опубликовали вопрос немецкой женщины, которая находится на пенсии. Она обратилась через СМИ к правительству, задав резонный вопрос, почему условный «сомалийский пират» получает на 1000 евро больше, чем её пенсия.



"Почему Германия даёт им шанс? А я?" – удивляется Евелин Фонтиус из города Маленте.



Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в ФРГ в январе текущего приняло около 17 тыс. новых прошений о предоставлении убежища, это на треть больше, чем в декабре 2018.

Немецкая пенсионерка, которая всю жизнь работала медсестрой, спрашивает, почему у пирата из Сомали, который прибыл как беженец, содержание больше чем её пенсия в 1000 евро.

"Почему Германия даёт им шанс? А я?"

Евелин Фонтиус. г. Маленте pic.twitter.com/W686amYIo1 — Korotkin Andrey (@ceverarvedus) 21 февраля 2019 г.

Статистика дана "Переселенческим вестником"