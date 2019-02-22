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Крик отчаянья немецкой пенсионерки опубликовали СМИ, её пенсия оказалась ниже пособия беженцев
22 февраля 2019, 08:09 • 252 • В мире
"Почему Германия даёт им шанс? А я?", - крик отчаянья пенсионерки опубликовали СМИ. Она сокрушается, как её пенсия стала меньше, чем пособие беженца.
В Сети опубликовали вопрос немецкой женщины, которая находится на пенсии. Она обратилась через СМИ к правительству, задав резонный вопрос, почему условный «сомалийский пират» получает на 1000 евро больше, чем её пенсия.
"Почему Германия даёт им шанс? А я?" – удивляется Евелин Фонтиус из города Маленте.
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в ФРГ в январе текущего приняло около 17 тыс. новых прошений о предоставлении убежища, это на треть больше, чем в декабре 2018.
Статистика дана "Переселенческим вестником"
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