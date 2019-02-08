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Кремль считает недопустимым решение Киева по наблюдателям из России

08 февраля 2019, 15:39  •  81 • Украина
Ограничения на работу наблюдателей от России на президентских выборах на Украине понижают их легитимность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
Reuters
 

Он отметил, что негативное отношение к сложившейся ситуации было высказано со стороны ОБСЕ.

«Мы также считаем недопустимым введение каких-либо ограничений на работу наблюдателей из одной из стран — в данном случае российских наблюдателей», — сообщил Песков.

По его словам, подобные «дискриминационные меры» приведут к понижению уровня легитимности проводимых выборов.

При этом Песков отметил, что это не означает непризнания Москвой результатов голосования.

Ранее директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун выразила сожаление по поводу решения Киева запретить россиянам участвовать в миссии по наблюдению за выборами.

В письме, направленном в украинский МИД, она назвала этот запрет беспрецедентным.

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