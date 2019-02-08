Кремль считает недопустимым решение Киева по наблюдателям из России

Ограничения на работу наблюдателей от России на президентских выборах на Украине понижают их легитимность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что негативное отношение к сложившейся ситуации было высказано со стороны ОБСЕ.

«Мы также считаем недопустимым введение каких-либо ограничений на работу наблюдателей из одной из стран — в данном случае российских наблюдателей», — сообщил Песков.

По его словам, подобные «дискриминационные меры» приведут к понижению уровня легитимности проводимых выборов.

При этом Песков отметил, что это не означает непризнания Москвой результатов голосования.

Ранее директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун выразила сожаление по поводу решения Киева запретить россиянам участвовать в миссии по наблюдению за выборами.

В письме, направленном в украинский МИД, она назвала этот запрет беспрецедентным.