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«Красивая жизнь длилась годами»: в сеть попало новое видео о жизни Цеповяза в амурской колонии
13 февраля 2019, 22:24 • 93 • В России
В Амурской исправительной колонии у осуждённого члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза был участок с пасекой, огородом и беседкой. Очередное видео, которое демонстрирует условия содержания Цеповяза в исправительном учреждении, попало в сеть 13 февраля. В этот же день представители УФСИН по Амурской области официально сообщили, что Цеповяза перевели в другую колонию. Также в службе уточнили, что видеоматериалы были сняты в 2015 году.
globallookpress.com © Twitter
В сеть попало очередное видео, демонстрирующее, в каких условиях содержался в исправительной колонии в Амурской области член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз. Двухминутный ролик под названием «Нечеловеческие условия содержания Цапка-крабоеда из Кущёвской: Преступление и наказание» опубликовал Сергей Перин.
Самого Цеповяза в кадре не видно, однако, как утверждает Перин, именно он комментирует съёмку, которую ведёт другой человек — некий Ваня. На видео якобы показаны «угодья» заключённого, обустроенные прямо на территории исправительной колонии: большой участок с отдельной калиткой, пасека и огород.
«Здесь у нас мёд качают. Стол, хранятся ульи, навесик, умывальничек собственного сооружения. Хорошо (сними. — RT) ульи, чтобы видно было», — говорит мужчина на видео.
После этого голос за кадром становится встревоженным.
Очевидно, речь идёт о смотровой вышке — герои видео явно не хотят, чтобы их заметили.
Затем экскурсия по участку продолжается — некий Ваня снимает ульи, грядки, а также расположенные на участке постройки. В одной из них оборудовали отдельный душ.
В предыдущей серии
В середине января Сергей Перин опубликовал первую часть видео о жизни Цеповяза в ИК №3 Амурской области. Оба видео, судя по всему, сняты в один и тот же день. Действующие лица не меняются: это всё тот же комментатор (предположительно, Цеповяз) и оператор Ваня.
Первое видео было посвящено преимущественно пасеке, личной спальне заключённого, обустроенной на территории пасеки, а также беседке со столом и стульями, где, по словам Цеповяза, он пьёт чай и играет в нарды.
При этом, показывая спальню, мужчина называет её «вагончиком, в котором спит начальник пасеки». Ещё до публикации видео бывшая супруга осуждённого члена ОПГ Наталья Стришняя рассказывала, что Вячеслав Цеповяз получил работу на местной пасеке и часто просил её прислать денег на пчёл и ульи.
Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе регионального УФСИН отметили, что видео было сделано в тот же период, что и фотографии, которые получили широкий резонанс в сети.
Напомним, скандал, связанный с условиями содержания Вячеслава Цеповяза в исправительной колонии, разгорелся осенью 2018 года. Тогда в СМИ попали фотографии, на которых заключённый сидит за столом, заставленном деликатесами: крабами, икрой, шашлыками. На снимках также видно, что Цеповяз свободно пользуется мобильным телефоном. Во ФСИН подтвердили подлинность изображений, добавив, что фото были сделаны в 2015 году.
Снимки предоставила бывшая жена заключённого Наталья Стришняя. Она призналась, что на протяжении всего срока Цеповяза она пересылала ему до трёх миллионов рублей в год. По словам женщины, эти деньги шли в том числе на продукты питания и платных врачей.
Против сотрудников исправительного учреждения было заведено уголовное дело, в колонии организовали внутреннее расследование. В середине января было возбуждено ещё одно уголовное дело, поскольку в ходе проверки прокуратура выявила нарушения.
13 февраля пресс-служба УФСИН по Амурской области сообщила, что Вячеслава Цеповяза перевели из колонии в Амурской области. При этом представители ведомства отказались уточнить его нынешнее местоположение, передаёт РИА Новости.
Наказать за сладкую жизнь
Сергей Перин, опубликовавший видео о жизни Вячеслава Цеповяза в амурской колонии, подчёркивает, что он хочет добиться справедливого наказания для лиц, создавших в колонии комфортные условия для осуждённого члена ОПГ.
Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущёвской Краснодарского края в 1990—2000-х годах. В 2010 году «цапки» по приказу лидера напали на семью и гостей фермера Сервера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей.
В 2013 году члены банды были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Сергей Цапок был приговорён к пожизненному заключению, но скончался в СИЗО летом 2014 года, ещё до рассмотрения жалобы на решение суда. Вячеслав Цеповяз получил 20 лет лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.
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