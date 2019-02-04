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Красимир Врански: «Ради участия в выборах готов отказаться от болгарского гражданства»

04 февраля 2019, 15:54  •  46 • В России

Семь лет назад Врански основал движение «Красивый Петербург». За это время в «копилке» общественников – по их собственным подсчетам - свыше 35 тысяч решенных вопросов. Градозащитник решил: пришла пора делать следующий шаг.

- В городе существует порядка восьмидесяти насущных проблем городской среды, - говорит Красимир. - Сейчас у меня есть способы решения многих из них.

В первую очередь Врански планирует разобраться с незаконной рекламой, особенно проституции, а также плохой уборкой города. В том числе – от снега. Кроме того, по словам потенциального кандидата, он знает, как покончить с незаконной торговлей, решить проблемы обманутых дольщиков. Еще в списке приоритетных задач - парки и скверы, которые надо «сохранять, приумножать и поддерживать в хорошем состоянии», места для парковки, которых не хватает, недоступность городской среды для маломобильных людей, а также комфортный и современный городской транспорт.

– Эти насущные проблемы я привел в качестве примера: что надо срочно менять в нашем городе, - пояснил Красимир Врански «Комсомольской правде в Петербурге». - Что касается программы, я сейчас собираю команду, в которой будет эксперт по каждому направлению: финансы, инвестиции и так далее. Будем вместе разрабатывать ее.

Красимир говорит: если в какой-то сфере «своих» людей он не найдет, то соберет экспертное сообщество. И в первую очередь будет ориентироваться на мнение горожан, принимать от них предложения.

- Придется быть еще более открытым, - смеется Врански.

КОМИТЕТОВ СЛИШКОМ МНОГО

Вскоре Красимир обещает представить команду, с которой пойдет на выборы. Эти же люди – в случае его победы – войдут в состав городского правительства, которое, кстати, Врански тоже хочет кардинально реформировать.

- Для простоты управления собираюсь упразднить 2/3 комитетов и ведомств, - объясняет общественный деятель. - Каждый из членов правительства возглавит основное направление жизнедеятельности города. Таким образом Петербург вздохнет и избавится от ненужных бюрократов. Также собираюсь продвигать муниципальную реформу: расширить округа до границ районов и отдать полномочия районных администраций в руки муниципальных депутатов, которые смогут назначать глав районов.

Свои шансы Врански оценивает, как 50/50. Говорит, что прекрасно понимает: сейчас его будут изучать со всех сторон, и к этому он готов. К моменту регистрации кандидатов он обещает аннулировать гражданство Болгарии, которое у него с рождения (Красимир родился на родине отца, позднее переехал в Петербург, у него двойное гражданство – прим. авт.).

- Я никогда не скрывал, что оно у меня есть по праву рождения, - рассказал «Комсомолке» Врански. – Юридические формальности будут все улажены. Сейчас мне надо собрать минимум 70 тысяч подписей, а лучше сто тысяч. За муниципальный фильтр не беспокоюсь, уже есть депутаты, которые мне пишут, что поддержат.

Поддерживают Красимира и активисты «Красивого Петербурга».

- Очень обрадовала эта весть, достойный человек.

- Вряд ли справится сразу на таком посту, но я проголосую за него. К чему и других членов общества призываю.

- О таком ангеле-хранителе Петербурга можно только мечтать!!! – это из комментариев в соцсетях.

РЕСУРСОВ НЕ ХВАТИТ

Политологи, впрочем, всерьез в борьбе за губернаторское кресло Врански пока не воспринимают.

- Я отношусь к его заявлению с иронией, - говорит политолог Юрий Светов. – С моей точки зрения Красимир – это фигура в информационном пространстве: он постоянно что-то заявляет, говорит, критикует. Но реальных дел я не вижу. Как и реальных шансов быть избранным: для этого нужны ресурсы – людской и финансовый.

- Губернатор должен быть хозяйственником, который решает не только публичные вопросы - добавляет политический психолог Александр Конфисахор. – Красимир же занимается делами очень узкой направленности. Его темы актуальны, но в масштабах управления городом они очень мелкие и местечковые. Финансы же, промышленность, инвестиции – это для него незнакомые области. Чтобы стать губернатором, необходимы навыки, которых у Красимира нет. Думаю, что он не соберет подписи и не пройдет муниципальный фильтр. Но, если это все же случится, на выборах он наберет не более процента голосов.

СКАЗАНО

««Хочу создать в обществе запрос на власть, которая представляет интересы большинства горожан и работает на благо общества. Хочу видеть на руководящих постах молодых, энергичных и здравомыслящих людей. Хочу, чтобы этим городом управляли молодые - те, кому здесь жить, работать и растить своих детей».

«Я не являюсь согласованным кандидатом, никто из власть имущих и олигархов не стоит за мной. Меня поддерживают обычные горожане, которые хотят жить в лучшем городе».

Из предвыборного заявления Красимира Врански

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