Кошмар в Кашмире: армия Пакистана обстреливает Индию

Армия Пакистана обстреляла из минометов и стрелкового оружия населенные пункты в округе Пунч, расположенные на подконтрольной Индии территории Кашмира. О жертвах среди военных и мирного населения не сообщается, передает индийское агентство ANI.

«Солдаты армии Индии сильно и эффективно ответили на нарушение перемирия. Перестрелка началась в 6 утра и закончилась спустя час», — говорится в сообщении.

Еще две перестрелки произошли в среду, 27 февраля. По данным агентства, пакистанские военнослужащие обстреляли индийских военных в секторах Мендхар и Кришна Гати. В районе Барамулла также был нарушен режим прекращения огня.

Кроме того, накануне ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии в небе над Кашмиром. По данным пакистанских военных, два индийских пилота погибли, еще два были взяты под арест.

«Один из индусов получил травмы и был доставлен в больницу. Ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Другой пилот находится под стражей», – заявил официальный представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

Власти Индии отрицают, что Пакистан сбил самолеты. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на своего корреспондента в Нью-Дели, «весь личный состав ВВС Индии налицо» и никто не пропал. «В отсутствие официальных заявлений и подтверждения гибели пилотов, мы должны быть осмотрительными и избегать спекуляций на тему войны», — подчеркивается в сюжете.

Кроме того, в индийских СМИ появились сообщения, что самолет ВВС Пакистана был также сбит и упал в районе линии разграничения в Кашмире.

За день до этого 12 многоцелевых истребителей «Дассо Мираж 2000» ВВС Индии нанесли удар по лагерю террористов из группировки «Джейш-е-Мухаммад» (запрещена в России), находившийся на пакистанской территории. Каждый из них сбросил по несколько бомб, каждая из которых весила более тонны. Цель была поражена, лагерь уничтожен.

По данным армии Пакистана, индийские самолеты пересекали линию контроля, разделяющую стороны в единственном мусульманском штате Индии — Кашмире. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что его страна готова защищаться и имеет право на самооборону. По его словам, ВВС Пакистана ответили индийским истребителям, из-за чего «Миражи» были вынуждены вернуться.

«Нашему народу не стоит беспокоиться из-за действий Индии, поскольку наши вооруженные силы полностью готовы дать ответ она любую военную авантюру. Пакистан знает, как защитить себя», — подчеркнул чиновник.

При этом, по мнению индийского МИДа, Пакистан не принял никаких действий, чтобы ликвидировать инфраструктуру боевиков-исламистов. Напомним, 14 февраля террорист-смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» взорвал себя возле военной колонны на севере Индии. В результате теракта погибли 45 человек, из них несколько десятков — военнослужащие. Индия в ответ на атаку отозвала для консультаций своего посла в Пакистане. Кроме того, Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке террористов и фактически запретил ввоз товаров из Пакистана, повысив пошлины на импорт на 200%.

МИД Пакистана, в свою очередь, также отозвал своего посла из Индии, подчеркнул официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Мохаммад Фейсал.

Вряд ли конфликт между Пакистаном и Индией дойдет до обмена ядерными ударами, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, власти двух стран прекрасно понимают, что победителей в этом случае не будет, передает ФАН.

«Риск ядерной войны между Индией и Пакистаном минимален. <...> Обе страны будут откинуты в прошлое, отягощенное радиацией, на сотню лет. Самоубийц нет», — подчеркнул сенатор. По его словам,

ядерное оружие, наоборот, выступает как сдерживающий фактор для эскалации конфликта.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин также убежден, что до полномасштабной войны дело не дойдет, сообщает НСН.

«Будет ли дальнейшая эскалация? Не знаю. Но сомневаюсь, что эти боевые действия приобретут характер открытого полномасштабного военного противостояния, все ограничится перепалкой на политическом уровне. Но это не поможет снижению напряженности между двумя странами», — подчеркнул эксперт.

По мнению востоковеда, текущий конфликт разгорелся «не на пустом месте»: за 2018 год в Кашмире погибло очень много людей, около 500 человек. Кроме того, Индия и Пакистан взаимно обвиняют друг друга в нарушениях и провокациях.