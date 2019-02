Косатка похвасталась ученым своим "антарктическим" обедом - видео

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Killer footage confirms toothfish on the menu ... and the #whales are happy to share! A juvie killer whale approached us on the sea ice in #Antarctica to offer us a piece of toothfish. I love these guys. And so happy that we have the #RossSearegionMPA! @antarctica.nz @pewenvironment @unenvironment @ucscience