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Кортеж Порошенко едва справился с львовским бездорожьем - видео

27 февраля 2019, 01:54  •  87 • В мире
В Сети появилось видео кортежа украинского президента Петра Порошенко, пытающегося проехать по бездорожью Львовской области.
В Сети появилось видео кортежа президента Украины Петра Порошенко, автомобили которого едва проехали по разбитым дорогам Львовской области. Видеоролик снят мэром Червонграда Андреем Заливським и опубликован на странице Facebook.
На кадрах видно, как президентский кортеж вынужден сильно сбавить скорость, для того чтобы объехать ямы на дорогах, в результате чего на въезде в город образовалась небольшая пробка.
Жители Львовской области уже давно жалуются на ужасное состояние местных дорог, что является одной из основных проблем региона. В середине февраля во Львове прошёл митинг против "тотального бездорожья в городе", передаёт телеканал "360".

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