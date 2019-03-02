Коррупционная схема Порошенко "рассорила" Украину со странами НАТО — депутат Рады

Депутат Верховной рады Андрей Билецкий рассказал, что своей коррупционной схемой по перепродаже запчастей получаемого из Европы дешевого советского вооружения оборонным предприятиям Украины с накруткой в 300% Петр Порошенко "рассорил" Украину со странами НАТО.

Депутат Верховной рады, основатель батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что Петр Порошенко виноват в том, что страны-участницы НАТО прекратили поставлять на Украину старое вооружение советского производства по низким ценам, передает информагентство Nation News. В эфире "4 канала" депутат пояснил, что такое решение было принято после того, как в НАТО стали известны коррупционные схемы Порошенко с запчастями покупаемой техники.

Политик отметил, что это стало причиной скандала, разразившегося вокруг закупки российских запчастей для ВСУ, которые к тому же, по его словам, являются опасными для украинской армии. "Получая запчасти из РФ, мы можем нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти, и все ломалось бы еще быстрее", — заявил Билецкий.

Напомним, Петр Порошенко, согласно расследованию, проведенному украинскими журналистами, был замешан в коррупционной схеме по перепродаже запчастей дешевой советской военной техники, получаемой из стран НАТО, оборонным предприятиям Украины с наценкой в 300 процентов. При этом запчасти они якобы завозили из России.