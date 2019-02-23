Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Евровидение" тоже часть "гибридной войны" против Украины - ...
Почему НАТО следит за Россией
«Гулливер» Порошенко и лилипуты «зеленые человечки»
Жители Украины отмечают 23 февраля, несмотря на "декоммунизацию" и зап...
Главная / Политика

Кордон прорван: Грузовик с "гумпомощью" США проехал в Венесуэлу - СМИ

23 февраля 2019, 23:09  •  202 • Политика
Первый грузовик с гуманитарной помощью проехал через границу с Венесуэлой. Полицейский кордон был прорван сторонниками оппозиции, сообщило венесуэльское ТВ.
Первый грузовик с "гумпомощью" США прорвал полицейский кордон и проехал на территорию Венесуэлы при помощи сторонников оппозиции. Об этом сообщает венесуэльское телевидение.
На кадрах с места событий видно, как вдоль дороги выстроились люди, они приветствуют огромный желтый самосвал, верх которого скрыт черной крышкой. За ним тянется колонна из легковых автомобилей и пикапов.
Грузовик и автоколонна проехали в Венесуэлу со стороны Колумбии. Их направило правительство США в качестве "гуманитарной помощи" венесуэльской оппозиции. Официальное правительство Венесуэлы заявило, что никакой помощи от Америки стране не нужно, и выставило кордоны на границе с Колумбией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


202
Источник
Похожие новости
23 февраля 2019, 23:09
Кордон прорван: Грузовик с "гумпомощью" США проехал в Венесуэлу - СМИ
23 февраля 2019, 13:24
Бизнес на войне: Как Порошенко заработает на новой провокации в Керченском проливе
23 февраля 2019, 03:39
Лукашенко доказал свою верность реакцией на ракеты США в Европе - эксперт
Загрузка...
23 февраля 2019, 03:39
"Мы бы хотели, чтобы это остановилось": Трамп отреагировал на эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном
23 февраля 2019, 06:54
Правительство Мадуро никогда не прикажет стрелять по собственному народу — глава МИД Венесуэлы
23 февраля 2019, 19:54
Жители Украины отмечают 23 февраля, несмотря на "декоммунизацию" и запреты властей
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.