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Кордон прорван: Грузовик с "гумпомощью" США проехал в Венесуэлу - СМИ
23 февраля 2019, 23:09 • 202 • Политика
Первый грузовик с гуманитарной помощью проехал через границу с Венесуэлой. Полицейский кордон был прорван сторонниками оппозиции, сообщило венесуэльское ТВ.
Первый грузовик с "гумпомощью" США прорвал полицейский кордон и проехал на территорию Венесуэлы при помощи сторонников оппозиции. Об этом сообщает венесуэльское телевидение.
На кадрах с места событий видно, как вдоль дороги выстроились люди, они приветствуют огромный желтый самосвал, верх которого скрыт черной крышкой. За ним тянется колонна из легковых автомобилей и пикапов.
Грузовик и автоколонна проехали в Венесуэлу со стороны Колумбии. Их направило правительство США в качестве "гуманитарной помощи" венесуэльской оппозиции. Официальное правительство Венесуэлы заявило, что никакой помощи от Америки стране не нужно, и выставило кордоны на границе с Колумбией.
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