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Конгресс «наказывает» Трампа за уход из Сирии

06 февраля 2019, 18:24  •  65 • В мире
Конгресс США принял санкции против Сирии и тех стран, которые оказывают ей военную помощь, поставляют авиазапчасти и торгуют нефтепродуктами. Чего добивается Конгресс, и остановит ли это вывод войск из Сирии?
Автор:
Гасанов Камран
Верхняя палата Конгресса приняла пакет санкций против компаний, оказывающих военно-экономическую помощь Сирии. Под ограничения попадают фирмы, которые поставляют Башару Асаду вооружение, торгуют с ним нефтепродуктами. Если держать в уме, что Трамп запустил вывод американских сил из Сирии, то санкции Сената смахивают на лай собаки, которая не может остановить это бегство.
Но если посмотреть несколько глубже, то решение Сената — нечто большее, чем крик проигравшего. Ведь американцы из Сирии ещё не ушли. Пока процесс вывода войск не запущен, верхняя палата как бы предостерегает Трампа от поспешных решений. Позицию Сената накануне объяснил республиканец из Южной Дакоты Джон Тьюн:
Хотя я понимаю и уважаю желание президента Трампа вернуть наши войска домой и положить конец этим затяжным войнам, мы должны сделать это так, чтобы обеспечить прочную стабильность и защитить наши интересы и интересы наших союзников. Также необходимо проявлять осторожность и рассудительность, когда мы рассматриваем вопрос о выводе войск.

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