Кому война, а кому мать родна: Что грозит Порошенко за бизнес на крови

Автор:

Павленко Дмитрий

Обнародованное 25 февраля независимыми журналистами группы Bihus.info Денисом Бигусом и Лесей Ивановой расследование коррупционных схем по контрабандным поставкам российских запчастей для украинской военной техники вызвало широкий общественный резонанс. И это неслучайно, ведь в грандиозной афере оказались замешаны президент Украины Пётр Порошенко и люди из его ближайшего окружения.

В расследовании приводятся факты проведения сделок, откатов и хищений из украинского бюджета на сотни миллионов гривен, организаторами которых выступали первый заместитель секретаря СНБО Украины и давний бизнес-партнёр Порошенко по управлению автокорпорацией «Богдан» Олег Гладковский (Свинарчук), его сын Игорь Гладковский и друзья Гладковского-младшего – Виталий Жуков и Андрей Рогоза. Через подставные фирмы-однодневки они завозили контрабандным путём из России детали для украинской военной техники и затем, действуя в сговоре с руководством «Укроборонпрома» и директорами украинских оборонных предприятий, перепродавали их на военные заводы по завышенной в 2-3, а то и в 4 раза цене.

При этом отмечается, что многие из контрабандных деталей оказались непригодны для использования. Между тем все участники незаконной схемы сумели нажить на «модернизации» украинской армии неплохой капитал. Примечательно, что в числе предприятий – участников коррупционной цепочки фигурирует также принадлежавший до недавнего времени президенту Порошенко судостроительный завод «Ленинская кузня» (после декоммунизации, в 2017 году стал официально именоваться «Кузница на Рыбальском»).

Таким образом, президент Украины и люди из его окружения использовали развязанную ими же войну в Донбассе для собственной наживы, то есть фактически приумножали своё состояние за счёт отправленных ими на бойню украинских военнослужащих. Это в то время, когда все без исключения граждане Украины были обложены дополнительным военным налогом, а пожертвования на продукты, сигареты и лекарства для украинских военных собирались посредством SMS.

Отметим, что выход столь подробного и дотошного расследования с выложенными перепиской, документами и даже номерами банковских карт участников аферы, на которые переводились деньги, в разгар жизненно важной для Порошенко избирательной кампании явно носит неслучайный характер. Оппоненты действующего президента Украины уже использовали этот материал для того, чтобы поднять собственные рейтинги.

От импичмента до расстрела

Ю. Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Ю. Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Так, основной конкурент Порошенко на президентских выборах – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в «зарабатывании денег на крови» и объявила о начале процедуры импичмента. Также она заявила, что действия президента и его окружения есть не что иное, как государственная измена и работа на интересы «страны-агрессора».

Мы отдаём себе отчёт, что обнародованное журналистами расследование только вершина айсберга. Вы понимаете, что найденное журналистами – это копейки по сравнению с масштабной торговлей на крови, которая совершается под патронатом президента,

– метала громы и молнии в сторону Порошенко лидер «Батькивщины».

Другой видный популист в украинском политическом инсектарии – лидер Радикальной партии и кандидат в президенты Незалежной Олег Ляшко поддержал инициативу Тимошенко о создании временной следственной комиссии по масштабным хищениям в украинской «оборонке» и контрабандной поставке контрафактных запчастей из России. По мнению политика, если все факты, изложенные в расследовании Bihus.info, найдут подтверждение, то к Порошенко следует применить высшую меру наказания:

Это большое преступление, это государственная измена, и за это Порошенко нужно расстрелять, если это правда. Парламент молчать не может, когда обнародуются документы и доказательства о том, что продолжаются масштабные разворовывания в армии.

О. Ляшко. Фото: www.globallookpress.com

Более сдержанным в оценках был лидер президентской гонки, комик и шоумен Владимир Зеленский. Комментируя фильм-расследование, он отклонился в привычную для себя тему шоу-бизнеса и усмотрел двойные стандарты в том, что украинскую певицу Maruv отстранили от участия в «Евровидении» из-за её концертов в России.

То есть контрабанду из России можно, б/у запчасти в обмен на жизни наших солдат можно, конфеты можно, а Maruv нельзя. И сейчас я понял, что такое «армия, язык, вера»: разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет,

– обратился к действующему главе украинского государства Зеленский.

В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Добавим, что сам Пётр Порошенко также уже отреагировал на фильм-расследование Бигуса и Ивановой. Он дал распоряжение правоохранительным органам проверить информацию о масштабных хищениях в украинской «оборонке», а также отстранил на время от исполнения обязанностей заместителя секретаря СНБО Украины и по совместительству своего бизнес-партнёра Олега Гладковского.

Между тем журналисты Bihus.info ещё за несколько дней до обнародования уже анонсированного расследования заявили об организованном неизвестными лицами наблюдении за редакцией.

Владимир Олейник: Компромат на Порошенко «слили» Аваков и Матиос

Как заявил в беседе с Царьградом экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, ни для кого не секрет, что весь бизнес, связанный с вооружением и войной, принадлежит не кому-то, а президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко:

Когда Порошенко говорил, что, если только кто-то будет воровать у армии, он будет отрубать руки, он имел в виду всех, кроме себя. То есть это его кусок, и он подчеркнул, что никому не позволит его вырывать.

В то же время экс-депутат считает, что на рейтинг Порошенко расследование о коррупции на оборонных предприятиях серьёзно не повлияет. Во-первых, все и без того знают, что он и его окружение воруют и наживаются на продаже запчастей для военной техники.

Во-вторых, с учётом оставшегося до выборов месяца, никто не будет проводить следственные мероприятия, так как все компетентные органы подконтрольны и подотчётны президенту, а беспристрастное и быстрое расследование не отвечает его интересам. Поэтому всё может ограничиться отвлечением внимания в виде временного отстранения «на время следствия» Гладковского.

В-третьих, Порошенко, не будучи глупцом, может использовать эти, казалось бы, разоблачающие его материалы для получения политических бонусов. Так, он может заявить, что, приобретая втридорога контрабандным путём нужные запчасти у «страны-агрессора», они делали всё, чтобы восстановить танки и БТР для украинской армии и укрепить её боевую мощь.

«В данном случае поздно пить боржоми. Надо было раньше, ещё в 2016 году, выбрасывать этот материал, когда были другие расклады. Сегодня это попытка спасти положение, создав конфликт возле Порошенко. Но он не очень повлияет на ситуацию», – уверен Олейник.

Политик высказал мнение, что утечка информации, на основании которой журналисты Бигус и Иванова выпустили расследование, могла исходить от главы МВД Арсена Авакова и главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Аваков и Матиос сделали ставку на Юлию Тимошенко. Первому она пообещала сохранение поста министра внутренних дел, а второму – назначение на должность генпрокурора. Но она разговаривала с ними осенью, когда была первой в рейтинге. Теперь она третья. Все эксперты уверяют, что растёт рейтинг Зеленского, чуть-чуть растёт рейтинг Порошенко и есть тенденция к падению рейтинга Тимошенко. Значит, что надо? Помочь. Потому что те же Аваков и Матиос пообрубали концы. Они уже понимают, что если победит Порошенко, то он их уберёт. Поэтому они начинают вытягивать то, что у них есть в загашнике. Я думаю, утечка информации идёт оттуда,

– заявил собеседник Царьграда.

А. Аваков. Фото: www.globallookpress.com

Что же касается заявления Тимошенко о начале процедуры импичмента действующего президента, то это не более чем психическая атака со стороны лидера «Батькивщины», считает Олейник. И она не имеет ничего общего с реальным процессом отстранения Порошенко от власти, для которого отсутствует необходимая законодательная база.

«Посмотрим, какой ход сделает Порошенко в ответ. Я думаю, у него тоже кое-что есть для Юлии Владимировны. Я, например, не исключаю появление того же Павла Лазаренко», – резюмировал Олейник.

Александр Асафов: Тимошенко должна убедить американцев в нелегитимности Порошенко

Разделяет мнение о том, что расследование Bihus.info отнюдь не поставит жирный крест на политической карьере Порошенко, и российский политолог Александр Асафов.

Я думаю, то, что изложено в расследовании, – это во многом общеизвестные факты, – заявил эксперт в разговоре с корреспондентом Царьграда. – Тема «Укроборонпрома», как и других, оставшихся ещё отраслей украинской экономики, – это не что иное, как инструмент коррупционного присвоения средств. Можно вспомнить легендарное дело рюкзаков Авакова или презентации несуществующих украинских вооружений, которые даже на выставках представлены в виде нерабочих макетов. Тем не менее всё зависит от глубины данных, которые смогли накопать украинские журналисты.

В то же время Асафов не исключил, что в случае наличия у Тимошенко дополнительной информации, обличающей коррупционные схемы действующего президента Украины и присвоения им и его окружением американских средств, у неё может появиться шанс.

Эксперт подчеркнул, что реализовать этот единственный шанс лидер «Батькивщины» может, если она убедит американских партнёров в том, что Порошенко для них токсичен:

Тимошенко в панике. Она наконец-то осознала, что избирательная кампания полностью срежиссирована. Срежиссирован в том числе рейтинг основного технического кандидата Зеленского, и что ей нет места на этом «празднике жизни», кроме как в роли статиста. Такая роль её не устраивает, и она пошла в атаку единственно возможным способом. А единственно возможный способ – это убедить американцев, что Порошенко не может быть следующим легитимным президентом и не способен выполнять свои обязанности полного подчинения американцам.

Собеседник Царьграда добавил, что США всё равно, какая будет фамилия у украинского президента. Их также мало волнуют состояние и проблемы украинской экономики или панамские офшоры Порошенко, которые его главный оппонент уже безуспешно пыталась использовать для инициирования процедуры импичмента. Американцы заинтересованы лишь в сохранении Киевом жёсткого антироссийского курса. И Порошенко, и Тимошенко в целом отвечают этому требованию Вашингтона к претенденту на украинский «золотой батон». Но времени, да и серьёзных оснований для того, чтобы убедить западных партнёров поменять ставку, у «леди Ю» остаётся совсем немного.