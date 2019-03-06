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Кому и для чего нужны секреты из ватиканских архивов

06 марта 2019, 12:39  •  141 • В мире
Папа Франциск пообещал через год открыть секретные архивы Ватикана, касающиеся Второй мировой войны, сославшись на любовь Бога к истории
Автор:
Латышев Сергей
Секретные архивы Римско-католической церкви, которая в ходе минувшей войны боялась больше Сталина, чем Гитлера и проводила очень осторожную политику, чтобы не навредить своим «корпоративным» интересам, будут открыты 2 марта 2020 года. С таким обещанием выступил папа римский Франциск, выступая перед сотрудниками Ватиканского музея.
Понтифик приурочил это политически важное мероприятие к 80-летию со дня избрания на папский престол кардинала Эудженио Пачелли (1876-1958), принявшего имя Пия XII.
Речь идёт о «военном папе», избранном понтификом в феврале 1939 года. Он был обязан во многом своему избранию репутации эксперта по Германии, где долгие годы работал в качестве нунция, поскольку, как было очевидно, эта страна будет играть ведущую роль в ближайшие годы.
Правда или мина?
«Я решил, что открытие документов ватиканских архивов понтификата Пия XII для исследователей и историков произойдёт в 80-летний юбилей его избрания – 2 марта 2020 года», – объявил папа Франциск, отметив, что принял такое решение по рекомендации своих советников.
По мнению понтифика, «серьёзное и объективное исследование позволит в справедливом ключе оценить сложные моменты того понтификата, принятые решения и лучше понять период, когда в момент жестокостей предпринимались непростые попытки поддерживать гуманитарные инициативы, хотя и секретно».
Франциск напомнил, что Пий XII управлял Римско-католической церковью «в один из самых тёмных и печальных моментов ХХ века». Признав, что этот «понтификат уже изучался во всех его аспектах и иногда подвергался критике», причём иногда не без преувеличений и предубеждения, он очень оптимистично провозгласил: «Церковь не боится истории, наоборот, она её любит и хотела бы любить ещё больше, как историю любит Бог».
Куда заводят благие намерения?
И хотя намерения у понтифика формально благие, по сути, он закладывает тем самым мину под собственную церковь. Ещё одну – вспомним хотя бы поддержку им «педофильских» расследований, демонизировавших клир, или призывы распахнуть двери Европы перед нелегальными мигрантами из стран Азии и Африки.
Увы, в условиях, когда история превратилась в политику и события прошлого будут пристрастно судить с современных позиций, ничего хорошего из этого не выйдет. При наличии серьёзных претензий, отчасти действительно преувеличенных, к политике Пия ХII это неизбежно приведёт лишь к новому грандиозному скандалу.
Обнародование секретов из ватиканских архивов не прибавит популярности Пию XII. Фото: www.globallookpress.com
Ведь честные исследователи найдут в личности Пия XII не героя, а умного, осторожного папу-политика, больше всего озабоченного сохранением собственной церкви в пожаре мирового конфликта. А другие «исследователи» увидят в нём «труса», «антисемита», который, чтобы не злить Гитлера, отказывался публично, громко протестовать против нацистского террора и геноцида в Европе, помогая вместо этого отдельным евреям в небольших масштабах и тайно – когда они гибли миллионами, вместе с католиками-поляками и многими другими. И он не отталкивал от себя возлюбленных хорватских чад, верных католиков, закрывая глаза на чудовищные репрессии хорватских фашистов против православных сербов. А некоторые припомнят Пию ХII ещё и то, как сразу после войны Ватикан, озабоченный усилением СССР, помогал заметать видным нацистам следы, переправляя их по «крысиным тропам» через верную католическую Испанию в Латинскую Америку – на усиление тамошних антикоммунистических диктатур.
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Откуда нанесут главный удар?
Стоит отметить, что именно еврейские общины громче всех и уже давно требуют открытия секретных ватиканских архивов. И если первые послевоенные годы, когда люди помнили обстановку военных лет, понимали, что можно и чего нельзя тогда было сделать, в еврейских кругах в целом положительно оценивали роль Ватикана и Пия ХII в том, что касается помощи уничтожавшимся нацистами в Европе евреям, то теперь преобладают критические оценки.
«Военного папу» обвиняют в «пособничестве», неспособности осудить Холокост публично, о котором в Ватикане, как и в ведущих странах-членах антигитлеровской коалиции, прекрасно знали. Извлечение на свет Божий «секретных» документов, подтверждающих это и свидетельствующих о попытках Пия XII, не нанося ущерба возглавляемой им церкви, проводить закулисную дипломатию в поддержку жертв национал-социалистического расизма и геноцида, лишь укрепят уже и так существующий образ понтифика-конформиста. Пий XII, возможно, вполне искренне считал, что чем больше, громче и яростней он будет заступаться за евреев, сербов, поляков, тем хуже им будет.
Но с этим может поспорить даже неангажированный историк: когда в нацистской Германии немецкие женщины провели в Берлине массовую демонстрацию с требованием освобождения своих арестованных еврейских мужей, тех отпустили из концлагерей, и они пережили Холокост. А когда люди в Германии узнали, что нацисты тайно убивают пациентов психиатрических лечебниц, откровенные расправы прекратились.
Конечно, у себя дома гитлеровцы стеснялись проводить открыто репрессивную политику, но за пределами рейха, особенно на Востоке, всё было иначе. Там они ничего не стеснялись и даже видели в экзекуциях – партизан, коммунистов и других – воспитательное значение…
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Папа римский Франциск, возможно, оказывает своему знаменитому предшественнику в Ватикане медвежью услугу. Фото: www.globallookpress.com
Уже обнародованы документы, свидетельствующие о том, что Ватикан, не афишируя этого, вмешивался и спасал от гибели, в частности, болгарских евреев. Если ему были готовы внимать местные власти, сплошь и рядом не одобрявшие нацистских методов. На индивидуальном уровне помогали попавшим в беду рядовые католические священники, монахи и монахини во всех европейских странах. А вот в Словакии, союзнице Германии до последнего года войны, депортации на расправу в немецкие лагеря смерти на территории оккупированной Польши 80 тысяч словацких евреев Ватикан воспротивиться не смог. Безусловно, на то были объективные причины, но теперь скажут – и не очень старался.
Между тем портрет папы Пия XII как понтифика, негативно, едва ли не враждебно настроенного по отношению к евреям, лепится в последнее время весьма активно. Это и его комментарии о засилье евреев в революциях, в частности в Баварии, и его негативное отношение к иудаизму как к религии, в чём видят «тревожные ноты антисемитизма».
Его обвиняют и в том, что он, уже будучи папой, не только не вступался публично за уничтожаемых нацистами поляков, но и требовал от Варшавы передать Германии Данциг, чтобы избежать войны в Европе ради войны с СССР. И это правда. Его критикуют за Конкордат с Германией, заключенный после прихода Гитлера к власти, хотя будущий папа и называл немцев «благородной и могущественной нацией, которую плохие пастухи сбили с пути и прельстили идеологией расизма», а самого фюрера – «негодяем, ненадёжным и принципиально злым человеком».
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Да что там Гитлер – Пию XII было непросто иметь дело даже с Бенито Муссолини из-за присущих итальянскому фашистскому диктатору антирелигиозных и республиканских взглядов, несмотря на Латеранские соглашения от 1929 года, урегулировавшие отношения Ватикана с Италией. Хотя по сравнению с фюрером это был почти «ангел».
Делаем выводы
Таким образом, многие современные исследователи не признают, что политика «нейтралитета» Ватикана в годы войны была вынужденной, что именно поэтому его критика жестокостей войны и террора в энцикликах и дипломатических документах имела обтекаемый характер. Теперь Ватикану это могут припомнить, и обязательно припомнят, как и Римско-католической церкви в целом, дрейфующей от одного скандала к другому. Спасёт ли её от нового «любовь Бога к истории»? И если нет, то кому тогда это выгодно?

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