Командира воинской части на Украине задержали за взятку в $10 тысяч

В Ровенской области на Украине по подозрению в получении взятки в размере $10 тысяч задержан полковник вооружённых сил, командир воинской части. Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Отмечается, что следователи задокументировали следующее: подозреваемый, являясь командиром одной из воинских частей, требовал от предпринимателя указанную сумму за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования на территории части.

«Задержали правонарушителя во время получения второй части средств в сумме семи тысяч долларов США», — указано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что расследование продолжается.

Ранее на Украине задержали полицейских, подозреваемых в продаже данных из баз МВД.