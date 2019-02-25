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Командира воинской части на Украине задержали за взятку в $10 тысяч

25 февраля 2019, 00:54  •  9 • Украина
В Ровенской области на Украине по подозрению в получении взятки в размере $10 тысяч задержан полковник вооружённых сил, командир воинской части. Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что следователи задокументировали следующее: подозреваемый, являясь командиром одной из воинских частей, требовал от предпринимателя указанную сумму за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования на территории части. 

«Задержали правонарушителя во время получения второй части средств в сумме семи тысяч долларов США», — указано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что расследование продолжается. 

Ранее на Украине задержали полицейских, подозреваемых в продаже данных из баз МВД.

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