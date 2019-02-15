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Колобков высказался о решении Украины не принимать участие в Универсиаде-2019

15 февраля 2019, 16:39  •  102 • Украина
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал отказ сборной Украины от участия в XXIX Всемирных студенческих играх в Красноярске.
 
РИА Новости
 

«Это выбор Украины и её студенческого союза. Однако такие вопросы стоит оставить до завершения соревнований. В свою очередь, мы создали все условия, чтобы каждый спортсмен из любой страны чувствовал себя в Красноярске комфортно», — рассказал политик в интервью RT.

В начале февраля нынешнего года первый заместитель министра молодёжи и спорта Украины Игорь Гоцул заявил о том, что национальная команда страны не примет участие в Универсиаде.

Ранее глава Международной федерации студенческого спорта прокомментировал сообщения о решении украинских спортсменов бойкотировать Всемирные студенческие игры.

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