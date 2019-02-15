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«Коллективная ответственность»: почему США не спешат выводить войска из Афганистана
15 февраля 2019, 03:39 • 61 • В мире
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США не станут в одностороннем порядке выводить войска из Афганистана. По его словам, все действия по этому вопросу будут приниматься по согласованию со странами — членами НАТО. Ранее глава оборонного ведомства посетил Кабул, где заверил американских военачальников, что не получал от Дональда Трампа приказа начать вывод войск. В то же время администрация президента США ведёт переговоры с «Талибаном»* о прекращении боевых действий. Эксперты полагают, что Вашингтон хочет заставить своих союзников принять более активное участие в решении афганского вопроса. При этом аналитики считают, что Белый дом может попытаться переложить ответственность за неудачную операцию в исламской республике на другие государства.
Солдаты армии США в Афганистане AFP © Wakil Kohsar
Вашингтон не будет в одностороннем порядке выводить войска из Афганистана, заявил в 14 февраля исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Он добавил, что все действия по этому вопросу будут предприниматься во взаимодействии со странами — членами НАТО.
«Некоторые страны готовы увеличить своё присутствие в Афганистане, а другие — продлить его. Ситуация в Афганистане остаётся сложной, но мы также видим происходящий переговорный процесс. Наша миссия «Решительная поддержка» продолжает тренировать, снабжать и поддерживать национальные силы и создавать условия для мира», — сообщил Шанахан по итогам встречи министров обороны стран НАТО.
В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит финансировать армию афганского правительства.
«Мы продолжим поддерживать афганские силы, обеспечивая их обучение и финансирование. Мы намерены продолжать борьбу с терроризмом и создавать условия для мира в этой стране», — приводит его слова ТАСС.
Все за одного
Дональд Трамп хочет распространить на союзников по НАТО «коллективную ответственность» за всё, что происходит в Афганистане, отметил в разговоре с RT американист и политолог Дмитрий Дробницкий.
«Под этим понимается и вывод войск, и договорённости с другой стороной конфликта. Как раз этим сейчас и занимается Патрик Шанахан. Вашингтон хочет, чтобы во всех натовских и американских операциях побольше участвовали другие страны, прежде всего с точки зрения финансирования», — пояснил эксперт.
Однако это означает и то, что члены альянса должны быть привлечены и к самому переговорному процессу.
«Двухсторонние договорённости с «Талибаном» будут не очень ценными, если под ними не подпишутся все члены НАТО. Такое заявление Шанахана является своеобразным сигналом о том, что странам НАТО нужно согласовать свою позицию и начать действовать синхронно с США», — добавил Дмитрий Дробницкий.
Европейская перестраховка
Ранее издание Deutche Welle сообщило, что власти Германии уже приняли решение продлить военное присутствие в Афганистане на год. Информация об этом появилась на следующий день после того, как немецкие СМИ раскрыли содержание специального документа по Афганистану, подписанного канцлером Ангелой Меркель, главами Министерства обороны и МИД Германии.
В документе якобы выражены сомнения по поводу того, что Вашингтону удастся продвинуться в процессе мирных переговоров с представителями «Талибана», при этом германская сторона выражает готовность предоставить площадку для следующего раунда переговоров с талибами.
Также в документе предположительно отмечается необходимость пересмотреть действия немецкой армии в Афганистане в случае «существенного сокращения» американского военного присутствия. На сегодняшний день в операции«Решительная поддержка» принимают участие около 1,2 тыс. служащих бундесвера, которые в основном занимаются подготовкой и обучением афганских солдат и силовиков.
На данный момент с официальной позицией по Афганистану определилась ещё одна страна блока НАТО — Чехия. Так, министр обороны Чешской Республики Любомир Метнар заявил, что страна отзовёт своих военных из Афганистана, если оттуда будет выведен американский контингент.
За войну — против Трампа
В конце января агентство Reuters сообщило, что спецпредставителю госсекретаря США по Афганистану Залмаю Халилзаду удалось достичь с представителями движения «Талибан»предварительного соглашения об окончании 17-летней войны в Афганистане.
Соглашение предусматривает уход из государства иностранных войск через 18 месяцев после подписания и официального утверждения соответствующего договора. Талибы, в свою очередь, обещают, что территория Афганистана не будет использоваться как база террористическими группировками «Аль-Каида»** и «Исламское государство»***.
После появления сообщений об этих переговорах американские СМИ обрушились с критикой на администрацию Трампа за попытку достичь соглашения с талибами. Так, телеканал CNN заявил, что уход США из страны сыграет на руку Кремлю.
«Пока Трамп обдумывает стратегию вывода войск из Афганистана, к ситуации подключилась Москва», — предупреждает CNN.
«Бывший посол США в Афганистане считает выбранную Трампом стратегию выхода огромной ошибкой», — такой материал опубликовал журнал Intelligencer.
Другие издания утверждали, что уход США из страны ухудшит ситуацию с правами человека.
«Предаст ли США интересы афганских женщин на переговорах с «Талибаном»?» — спрашивает газета The Inquirer.
Журнал The Atlantic в своей статье утверждал, что попытка Белого дома напрямую договориться о перемирии с талибами лишает легитимности власти Афганистана.
«Власти страны не принимают участия в процессе мирного урегулирования в Афганистане», — сообщает The Atlantic.
Агентство Bloomberg утверждает, что выход войск США повторит опыт СССР и приведёт к ухудшению ситуации в стране.
«Стремление Трампа поскорее заключить сделку с «Талибаном» грозит Афганистану дежавю», — пишет Bloomberg.
Подобные настроения в СМИ отражают позицию ведущих американских военачальников, а также военного лобби, отметил в беседе с RT Дмитрий Дробницкий.
История конфликта
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан посетил Афганистан с визитом 11 февраля. Несмотря на заявления Трампа о возможном выводе войск, Шанахан сообщил встречавшим его журналистам и армейским командирам, что он приехал в Кабул без приказа о сокращении американского контингента.
Военная кампания США и стран НАТО в Афганистане началась в декабре 2001 года и продолжается уже более 17 лет. Её целью было уничтожение «Аль-Каиды» — администрация Джорджа Буша-младшего возложила на лидера террористической группировки Усаму бен Ладена ответственность за организацию терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Своего пика операция достигла в начале 2010-х годов, когда в Афганистане находились более 150 тыс. иностранных военных. В 2014 году Барак Обама существенно сократил американское присутствие в стране — до 14 тыс. солдат и инструкторов армии США и НАТО. Итог этой 17-летней кампании для Вашингтона оказался неутешительным, отмечают эксперты. К 2019 году на территориях, находящихся под влиянием «Талибана», поживает около 65% населения страны.
Слово и дело
Расхождение между риторикой Белого дома в отношении Афганистана и практическими шагами говорит о внутриполитическом противостоянии между Трампом и ястребами из Пентагона и конгресса США, отмечает Дмитрий Дробницкий.
Для Пентагона вывод войск из Афганистана означает признание поражения, он всегда будет этому сопротивляться, добавил эксперт.
«Кроме того, на Пентагон большое влияние оказывают ястребы, которые хотят, чтобы США везде присутствовали и воевали. Поэтому смешанные сигналы из различных ведомств Соединённых Штатов будут исходить всегда, так как каждое подразделение ведёт свою собственную политику», — пояснил Дробницкий.
Это мнение разделяет и доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, Вашингтон хотел бы переложить на кого-то ответственность за вывод войск из Афганистана и провал 17-летней военной кампании, но пока не решил, на какие государства именно.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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