Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил

Залы Кремля в последние годы видели множество президентов и премьеров из самых разных уголков планеты. Но есть лидеры, которых на кремлевском паркете не было очень давно, да и Владимир Путин к ним в гости принципиально не ходит.

Кто эти люди, с которыми не общается Президент России и почему?

ПОРОШЕНКО ЗАКОНЧИЛСЯ

Лучшая подпись к известной фотографии Путина и Порошенко во время самой первой встречи в нормандском формате в июне 2014-го - «даже снизу вверх можно смотреть сверху вниз». Уже по одному взгляду Президента России было понятно все, что он думает о свежеизбранном украинском лидере. И последующие годы это полностью подтвердили.

Про это красноречивое фото встречи Путина и Порошенко в июне 2014-го во Франции говорят: «Даже снизу вверх можно смотреть сверху вниз».Фото: EAST NEWS

Хотя незадолго до этого у России и Украины были очень тесные и даже теплые отношения. В июле 2013-го Путин прилетел в Киев на празднование 1025-летия Крещения Руси. Присутствовал на молебне на Владимирской горке в двух шагах от майдана (кто бы мог подумать, что начнет твориться там всего через полгода), а потом вместе с Виктором Януковичем отправился в Севастополь, где прошел совместный парад российского и украинского черноморских флотов.

Но после майдана, воссоединения Крыма и гражданской войны в Донбассе Путин общался с президентом Украины лишь в составе нормандского формата. Правда, в последний раз это происходило аж два с половиной года назад, а после провокации в Керченском проливе Путин отказался и от телефонных разговоров с Порошенко.

- Я не хочу участвовать в его избирательной кампании и не буду, - пояснил Путин свое решение.

ГРУЗИИ ЗАПРЕТИЛИ МИРИТЬСЯ

Еще 26 мая 2008 года из Кремля президенту Михаилу Саакашвили направили поздравление с национальным праздником Грузии - Днем восстановления независимости.

- Искренне желаем мира и процветания народу Грузии, с которым нас связывают многовековые узы дружбы и духовного родства. Рассчитываем на добрососедские отношения, укрепления стабильности и безопасности на Кавказе, - говорилось в послании.

Но через два месяца Грузия напала на Южную Осетию, прошлась огнем по российским миротворцам, после чего «добрососедские отношения» между Москвой и Тбилиси были закончены. Вот уже 11 лет между двумя странами нет отношений даже дипломатических. Российские туристы охотно едут в Грузию, грузины приезжают в Россию, но на официальном уровне нет ничего.

Даже в ежегодном поздравительном новогоднем списке президентов на месте грузинского - пустота, хотя это давно уже не Саакашвили. И восстановить статус-кво в ближайшее время вряд ли удастся именно из-за недвусмысленной политической ориентированности Грузии. Новый президент страны Саломе Зурабишвили заявила: «Пока я не вижу, что есть какие-либо предусловия начать дипломатические отношения. Это невозможно без подключения и согласия наших главных партнеров». А кто такие «главные партнеры» Грузии, без согласия которых она шагу не ступит, тоже понятно - это США.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАРШАВА ПОШЛА В АНТИРОССИЙСКИЙ ПОХОД

Польша за много веков сосуществования рядом с Россией и в ее составе накопила такой мешок обид, который не дает Варшаве покоя и по сей день. И если десять лет назад еще была попытка наладить отношения, то после падения польского президентского самолета под Смоленском всплеск эмоций смыл все. А после введения санкций Польша стала одним из самых рьяных критиков Москвы, в таких условиях диалог практически бесполезен.

С РУСОФОБАМИ ГОВОРИТЬ НЕ О ЧЕМ

Доставшийся нам в наследство еще от Римской империи термин «лимитрофы» обозначал в новейшее время сперва просто ряд государств, образовавшихся из окраин бывшей царской России, - Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию, Польшу и Румынию. А теперь превратился уже практически в определение их политической направленности. И если Финляндия смогла за XX век вырасти из имперской окраины в полноценное государство, то прибалтийские республики почти тридцать лет торгуют русофобией, прося западной помощи, «чтобы не напала Москва».

В первые годы президентства Путин еще встречался с прибалтийскими лидерами: пусть и на полях международных форумов, но общался с президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой и президентом Эстонии Арнольдом Рюйтелем, даже принимал в Кремле президента Литвы Валдаса Адамкуса. Но потом это быстро сошло на нет. Вступление в НАТО, размещение американских военных, откровенно антироссийская риторика привели к однозначному выводу - разговаривать тут больше не о чем.

Росгвардия запустила литературный видеомарафон «Читаем записки графа Комаровского» Март 2001 года. Официальный завтрак в честь президента Литвы Валдаса Адамкуса в Грановитой палате Московского Кремля. Фото Владимира Родионова и Сергея Величкина (ИТАР-ТАСС)

АНГЛИЧАНКА ПРОДОЛЖАЕТ ГАДИТЬ

В отличие от главных стран Евросоюза Германии и Франции, связанных с Россией мощнейшими экономическими связями, Великобритания слишком часто была принципиальным геополитическим противником любого государства со столицей в Москве. У двух империй во все времена было слишком много противоречий и пересекающихся интересов, но до 2014 года они находили возможность сосуществовать. И Тони Блэр приезжал в Россию, и Путин прилетал попить чаю с английской королевой. Однако именно Лондон стал одним из инициаторов санкций против России и развернувшейся травли российских дипломатов.

С Терезой Мэй Путин за три года встретился лишь однажды - познакомился осенью 2016 года на «большой двадцадке» в Ханчжоу - и больше беседовать с ней смысла не видел. Хотя на разных саммитах они могли пообщаться неоднократно.

А МОЖЕТ, ВЕРНЕМСЯ?

В некоторых из этих государств сменилось уже по два-три руководителя, а отношения с Россией так и не наладились. Потому что причиной для разрыва стали не личные симпатии или антипатии, а их политика. Отношений у Путина и России нет с теми, кто переходит черту и делает вид, что так надо. Конечно, прекрасно было бы вернуть дружбу и с Киевом с Тбилиси, и контакты с Лондоном и Варшавой, но ключ к этому сегодня лежит явно не в Кремле.

ЛУКАШЕНКО И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Визит лидера в другую страну даже пару раз за год - событие неординарное, свидетельствующее об особом расположении. А уж трижды - это вообще что-то небывалое. Александр Лукашенко за счет предновогодних посещений Кремля, а затем уже в этом году - в Сочи вышел на первое место среди приезжающих в гости к Путину. Хотя круг наиболее частых гостей очевиден.

Но и сам Путин поставил рекорд, трижды в прошлом году съездив в Турцию. Причем два раза визиты согласовывались за считаные дни, как, например, это было с саммитом Россия - Германия - Франция - Турция по ситуации в Сирии.

Всего же в 2018 году в гостях у Путина побывали лидеры 47 стран.

МЕЧ, ГАРМОШКА И ЩЕНКИ

Подарки Владимиру Путину обычно не афишируются, но мало кто едет в гости с пустыми руками. Восточные люди везут холодное оружие. Король Бахрейна подарил Президенту России меч Победы - клинок из дамасской стали с рукояткой из драгоценных металлов и камней, а президент Индонезии - яванский крис (кинжал со змеиным кривым лезвием).

Хозяйственные люди вроде Лукашенко вручают и подарки соответствующие. Президент Белоруссии под Новый год привез Путину четыре мешка картошки с собственного подворья и белорусское сало.

Близкие друзья позволяют себе и более приватные подарки: Сильвио Берлускони вручил Путину вышитый пододеяльник ручной работы с изображением собора Василия Блаженного и Колизея, а другой итальянский политик, Маттео Ренци, - галстук в мелкий цветочек. Президент Аргентины Кристина Киршнер однажды озаботилась музыкальным досугом российского друга и преподнесла Путину бандонеон - ручную гармошку, очень популярную в Латинской Америке.

Ну и само собой - щенки разных пород, у Президента России благодаря подобным подаркам уже собралась неплохая псарня. Японская, болгарская, туркменская, сербская делегации в последние годы преподносили Путину пушистых малышей, вызывая его неизменное одобрение.

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