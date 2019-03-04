КНР осознает превосходство России: Эксперт оценил, так ли опасны китайские ракеты, как заявляют на Западе

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин отметил, что желание Запада создать противоречия между Москвой и Пекином очень старо, а якобы угрожающие России китайские ракеты, хотя и покрывают большую часть востока нашей страны, но не так опасны, как это преподнесла министр обороны Германии, потому что в КНР прекрасно осознают превосходство России в ядерном вооружении.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин прокомментировал заявление немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен о том, что китайские ракеты угрожают России, поэтому она должна настоять на разоружении Пекина. Эксперт отметил, что Запад давно вынашивает идею создать противоречия между Москвой и Пекином, поскольку в таком случае стороны вынуждены будут сесть за стол переговоров, а пока идут переговоры, они будут проявлять осторожность в своих военно-технических шагах.

Политолог рассказал, что российское Министерство обороны, конечно же, знает о том, что радиус действия ракет КНР покрывает большую территорию востока нашей страны еще с 1970-х годов. Однако предлагать Пекину подписать какой-нибудь новый договор наподобие ДРСМД, о котором ранее говорил Дональд Трамп, Москва не станет, поскольку руководство КНР никогда не пойдет на этот шаг. Россия в этом вопросе, по мнению эксперта, делает ставку на выстраивание хороших политических отношений с Китаем.

"В теории ракеты могут использоваться для удара по основным центрам России, но практически невозможно представить, чтобы Китай на это пошел", - подчеркнул Кашин в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что в Пекине прекрасно осознают превосходство России в ядерном вооружении.