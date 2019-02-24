Клоун Бернар-Анри Леви снова на гастролях

Или добро пожаловать в Европу!

18 марта в венском театре «Акцент» стартует серия необычных гастрольных выступлений: известный французский интеллектуал из семьи алжирских евреев 70-летний Бернар-Анри Леви представит публике моноспектакль. Сцена будет изображать апартаменты отеля, в которых Леви работает над текстом собственной речи о будущем Европы – отсюда и название театрального действа Looking for Europe.

Место воображаемого отеля – Сараево, что должно напомнить о балканских войнах, вызванных распадом Югославии, когда Леви исступлённо призывал к бомбардировкам сербов.

В конце 90-х Леви «уговаривал» Запад признать Масхадова и Басаева. Во время «арабской весны» он «уговорил» Николя Саркози признать ливийскую оппозицию и обеспечить мятежникам военную поддержку. После того, как растерзали Муаммара Каддафи, Леви, пускал слюни радости по поводу укладки в Ливии первых кирпичей правового государства. В 2014 году этот разъездной клоун приветствовал боевиков киевского майдана словами «Добро пожаловать в Европу!». Потом он исходил негодованием в адрес тех европейских правительств, которые недостаточно широко открыли двери для ближневосточных мигрантов. Среди них было и правительство Австрии, так что выбор её в качестве места новых гастролей Леви – не случайность. К Австрии у «философа» много претензий: мигрантов там недолюбливают, в канцлеры избрали «неполиткорректного» Себастьяна Курца… Самонадеянный до глупости клоун предлагает принять против Австрии санкции за то, что в правительстве там представители Австрийской партии свободы.

Обо всём этом Леви будет вещать с венских подмостков, воспитывая австрийцев в порядке подготовки к майским выборам в Европарламент. После Вены у него гастроли ещё в 20 европейских городах, где он будет подавать себя как носителя «демократического сопротивления». А в венском театре «Акцент» моноспектакль Леви пойдёт вперемежку со спектаклем «Порнографическое воспитание». Добро пожаловать в Европу!

Соб. корр. ФСК