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Климкин заявил о необходимости остановить Россию
18 февраля 2019, 09:39 • 230 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, по его мнению, Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять её экономические или политические интересы.
© Reuters
По его мнению, об этом свидетельствует ситуация с задержанными за нарушение границы украинскими кораблями в Керченском проливе.
«Если (Россия. — RT) сама не остановится, то её нужно остановить», — написал он в Facebook.
Он выразил надежду на то, что недавние визиты министров Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании, Чехии в Мариуполь дали им «яркую картину того, насколько маниакально Россия пытается обескровить Приазовье».
При этом он призвал Европу к жёсткой реакции.
Ранее Климкин заявил, что будущему президенту Украины необходимо выстраивать логичную политику в отношениях с Россией.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
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