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Климкин рассказал об обсуждении в ЕС новых санкций против России

18 февраля 2019, 22:39  •  65 • Украина
Европейский союз продолжает обсуждение ограничительных мер в отношении России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с главами МИД стран ЕС.
 
Reuters
 

Он отметил, что «видел», какие санкции против России уже согласованы, передаёт «Укринформ».

«Это будут персональные санкции. Но объявлять о них будет она (Федерика Могерини. — RT). Дискуссия относительно других возможных мер продолжается, она продолжается и здесь, на уровне Европейского союза, она продолжается и с отдельными странами — членами ЕС», — сказал дипломат.

По его словам, Украина рассчитывает на введение ограничения на доступ для российских судов в европейские порты.

«Здесь тоже есть идеи. Это также обсуждается. Но когда будут введены... Я так понимаю, что решение вступит в силу через несколько недель, а какое именно — скажет Федерика Могерини. Мы всё же пока что не являемся членами Европейского союза», — добавил Климкин.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила достижение политического консенсуса относительно новых индивидуальных антироссийских санкций. 

Как заявляли в Словакии, новые меры ЕС в связи с инцидентом в Керченском проливе предусматривают расширение индивидуальных санкций.

В МИД Австрии эти санкции назвали мягкими.

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