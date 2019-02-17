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Климкин поучаствует в неформальной встрече с главами МИД стран ЕС

17 февраля 2019, 17:24  •  86 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18 февраля примет участие в неформальной встрече с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Об этом информирует пресс-служба украинского МИД.
 
© Nicolas Landemard Le Pictorium globallookpress.com
 

«18 февраля в рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в неформальной министерской встрече в формате «Друзья Украины в ЕС + Украина», — указано в сообщении.

Встреча состоится по инициативе главы МИД Дании Андерса Самуэльсена. Мероприятие пройдёт перед заседанием Совета ЕС по ситуации на Украине.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал ЕС поддержать новый пакет «азовских санкций».

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